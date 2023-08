Trabalho e estágio

No mundo corporativo, o(a) estagiário(a) é um dos personagens centrais e, apesar disso, por vezes injustiçado. Ao mesmo tempo em que o estágio exerce papel decisivo na formação do futuro profissional, ainda costuma, em alguns locais, ser distorcido e encarado como meio de contratação de mão de obra menos onerosa para substituir empregados.

Primeiramente, convém destacar que emprego e estágio são espécies distintas de trabalho não apenas porque o primeiro é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e o segundo por lei específica (Lei nº 11.788/2008). O que os diferencia é que a Lei do Estágio aponta como decisiva sua finalidade educativa como ato supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, para a preparação dos educandos.

Deste simples conceito derivam diversas questões que devem ser observadas sob pena de se converter uma falsa relação de estágio em vínculo empregatício. Ao contrário do que possam pensar alguns gestores, estagiário nenhum tem o dever de chegar ao órgão ou empresa conhecendo com profundidade os detalhes práticos do ofício em que esteja inserido. É para melhor conhecê-los que o estágio se propõe.

É fato que o estagiário consciente da oportunidade obtida num mercado cada vez mais competitivo tende a dedicar esforços e a contribuir para o cumprimento dos objetivos institucionais. Mas, para que assim o faça, um adequado acompanhamento tanto por parte de quem concede a vaga de estágio quanto da instituição de ensino a que esteja vinculado é essencial. Este é um dos requisitos legais de validade do estágio (obrigatório ou extracurricular).

Além da necessária matrícula e frequência regular na instituição de ensino, é preciso celebrar o termo de compromisso entre as partes (educando, órgão/empresa e escola/universidade) e assegurar compatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as que foram previstas no referido termo, além de obedecer aos limites de jornada previstos na Lei 11.788/2008 e conceder recesso de 30 dias quando o estágio tiver duração igual ou superior a um ano.

Assim como um bom estágio pode ser decisivo para a convicção do treinando quanto à carreira escolhida (e, em muitos casos, para sua posterior contratação como empregado), também pode ser suficiente para fazê-lo se desapontar e optar por outra profissão. A finalidade pedagógica do estágio em nada tem a ver com a prática de assédio ou de superexploração como se “escraviário” fosse.

Valdélio Muniz é jornalista