Trabalho e deficiência

Dentre inúmeras espécies de discriminação no mercado de trabalho, em pleno século XXI, destaca-se a que se refere aos trabalhadores com algum tipo de deficiência (física, auditiva, visual, intelectual etc). Apesar de a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) ser uma das mais avançadas do mundo, tem-se ainda que vencer forte obstáculo: a ignorância que fomenta preconceitos e expõe um vergonhoso atraso cultural.

Há poucos dias, virou notícia em portais na rede mundial de computadores a declaração de um desembargador maranhense insinuando, ao analisar o pedido de um magistrado para exercer suas tarefas em teletrabalho (home office), que “juiz com filho autista não deveria prestar concurso”. Estarrecedor. Difícil até definir tal pensamento.

Quando pessoas supostamente esclarecidas (e, pior, com o poder-dever de fazer justiça) falam tamanha asneira, tem-se a dimensão real do nível de mentalidade que nos circunda e desafia. Não bastou termos visto, há pouco mais de um mês, outro desembargador (no Paraná) afirmar que aquele Estado “tem nível cultural superior ao Norte e ao Nordeste”. É fato que o mau exemplo partido de cima (do próprio ex-presidente) nos últimos quatro anos fez com que se naturalizasse expor opiniões que, de tão ridículas, eram até então contidas por algum resquício de temor de represália social.

Quando o preconceito afeta trabalhadores pais e mães de pessoas com deficiência, imagine a dificuldade vivenciada diretamente por estes cidadãos para inclusão ou permanência no mercado. “Se pudessem, nos lançariam de cima de uma colina para não atrapalharmos a sociedade”, desabafou, há poucos dias, uma amiga servidora pública, por quem tenho profunda admiração.

Assim como acontece com trabalhadores com mais idade, pessoas com algum tipo de deficiência ainda são subestimadas e têm desperdiçados seus potenciais produtivos. São alijadas do mercado (mesmo quando nele inseridas, apenas para cumprimento da lei de cotas -Lei nº8.213/1991) e ofendidas nos seus direitos de personalidade.

Dispositivos como as leis mencionadas e a Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2006), promulgada no Brasil pelo Decreto nº 6.949/2009, são importantíssimos, mas precisam urgentemente ser efetivados.