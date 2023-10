Trabalho e dança

O trabalho é parte intrínseca da vida ao longo de toda a existência do homem, seja desde a necessidade de caça e pesca para atender ao instinto natural de sobrevivência, na era primitiva, seja nas formas mais contemporâneas possibilitadas pela evolução tecnológica. Está presente ainda nas diversas manifestações artísticas, inclusive na dança (por que não?).

No Ceará, um dos espetáculos de dança mais importantes (e olha que já se vão quase 30 anos desde a sua primeira montagem, em 1995) tratou da rotina de uma coletividade de trabalhadores. O Balé Jangurussu, obra-prima da companhia Edisca, capitaneada por Dora Andrade, ficou marcado pela forma como, plasticamente, tão bem retratou o drama diário de catadores de resíduos no aterro sanitário do bairro Jangurussu, em Fortaleza.

O espetáculo voltou a ser encenado em 2016, como parte das comemorações dos 25 anos da escola de dança, e nasceu a partir de visita da coreógrafa, bailarina e diretora geral da Edisca ao conhecido (e hoje desativado) “lixão”. Ela revelou ter se sensibilizado ao ver famílias (inclusive idosos e crianças) disputando com urubus restos de alimentos em decomposição. Em 1996, Jangurussu conquistou o prêmio da Fundação Nacional de Arte (Funarte) de melhor coreografia. Bem que poderia retornar aos palcos para deleite (e sensibilização) das novas gerações e nostalgia das antigas.

Em abril de 2023, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, esteve em cartaz o espetáculo Depois do silêncio, com direção e coreografias de Eliana Carneiro (Os Buriti Produções e Guinada Produções Artísticas). Com base na vida de Helen Keller, conta a história de uma menina que, ainda em seus primeiros anos, perdeu a visão e a audição e passou a viver em isolamento até conhecer a professora Anne Sullivan, que a ensinou libras tátil e a permitiu se reinserir (e comunicar) com o mundo ao redor. Disponível gratuitamente no portal https://cultspplay.com.br/video/depois-do-silencio/.

Por fim, quem é (e quem não é) fã de dança e da obra do sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman e das reflexões que ele propõe sobre temas que afetam, direta ou indiretamente, o mundo do trabalho, pode assistir à coreografia Mundo Líquido (disponível no https://www.youtube.com/watch?v=SRIRlVBaJf0), montada em 2011 pela Escola do Teatro Bolshoi-Brasil, sob direção de Luiz Fernando Bongiovanni.

Valdélio Muniz é jornalista