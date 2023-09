Trabalho e cinema

Quem é fã de cinema sabe bem que a chamada sétima arte, como outras manifestações artísticas, não se propõe apenas ao puro entretenimento. Há horas em que tudo que se precisa é de mera diversão e relaxamento. Mas, circunstancialmente, vale tentar unir o útil ao agradável, juntando arte e reflexão sobre o mundo onde estamos inseridos. Lembra algum filme, recente ou nem tanto assim, que trate, de algum modo, sobre questões relativas ao mercado de trabalho e que seja capaz de nos transportar para universos por vezes não imaginados, mas que são reais? Pois bem, apesar da exiguidade do espaço, ouso sugerir pelo menos três.



O primeiro deles não é novo, mas vale a pena (re)assistir, certamente com um novo olhar. De 1993, Filadélfia, do diretor Jonathan Demme (EUA), garantiu ao astro Tom Hanks seu primeiro oscar (prêmio mundial de cinema), antes mesmo de ele interpretar, em 1994, o inesquecível Forrest Gump (e arrebatar outra merecida estatueta). Relata a disputa judicial travada por um advogado (Hanks) demitido após seu empregador descobrir sua condição de soropositivo. Imaginem a repercussão num contexto de intensa ignorância e discriminação. E vejam que interessante: contratou um defensor homofóbico (Joe Miller, interpretado por Denzel Washington). A canção-tema, de Bruce Springsteen, é atra ção à parte (Streets of Philadelphia).



Outro bem mais atual (2018) e, infelizmente, não tão propalado, mas daqueles que mexem com nossas emoções e nos inquietam ao desnudar o mundo da ilusória flexibilização de jornada, vendido quase como a libertação da rotina dos empregados tradicionais, se chama Você não estava aqui. Lançado no Brasil em fevereiro de 2020, pouco antes da pandemia nos confinar em nossas casas, o filme dirigido pelo cineasta britânico Ken Loach fala não apenas da rotina, das agruras e conflitos pessoais e familiares de um entregador (pretenso empreendedor de si mesmo), mas da própria uberização da vida, que se espalha mundo afora.

Por fim, mas não menos importante, uma obra nacional oportuna e relevante por tratar, com muita sensibilidade, de uma mazela social ainda persistente no Brasil, 135 anos depois da Lei Áurea: o trabalho em condições análogas à de escravo. Pureza, de 2022, estrelado pela competentíssima Dira Paes e dirigido por Renato Barbieri. Foi inclusive exibido recentemente em TV aberta. Ficam as dicas!