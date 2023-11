Trabalho e arquitetura

Frente às outras seis artes (cinema, literatura, música, escultura, dança e pintura), a Arquitetura há de ser a que guarda correlação mais direta com o trabalho. Não apenas porque, como as demais, resulta em si de um trabalho (também) artístico de seus autores, mas porque a concretização de sua obra requer, imprescindivelmente, em regra, o envolvimento de grande número de trabalhadores diretos e indiretos.

Ciente dessa realidade, o Governo do Estado, há exatos 30 anos, deu a uma de suas obras o nome pelo qual é conhecida até hoje: Canal do Trabalhador. Trata-se de um canal artificial construído em 1993 (Governo Ciro Gomes) para atendimento emergencial do abastecimento hídrico de Fortaleza e Região Metropolitana-RMF, dada a grave estiagem de então.

Com mais de 100 quilômetros de extensão, a obra foi construída em pouco mais de 90 dias para o transporte de águas do rio Jaguaribe, do Município de Itaiçaba até o açude Pacajus, onde se integravam ao sistema Pacoti-Riachão. Posteriormente, com a melhora das quadras chuvosas, a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh) autorizou usos alternativos da água do Canal por fazendas e comunidades circunvizinhas a ele.

Há, também, obra arquitetônica sobre a qual paira, inclusive, frequente atribuição da utilização de mão de obra escrava. O açude Cedro, em Quixadá (sertão central), considerada primeira grande obra hídrica do governo brasileiro, forma com a Pedra da Galinha Choca, cartão postal cearense dos mais belos. Em seu livro “Açude do Cedro: mitos e verdades”, a historiadora Elizângela Martins da Silva Cruz refuta a suposição, observando que a obra foi projetada entre 1884 (ano da abolição da escravatura no Estado, anterior à Lei Áurea, de 1888) e 1906, e frisando que o Cedro foi erguido por retirantes remunerados.

Muito embora os filósofos Immanuel Kant e Friedrich Hegel tenham se ocupado das belas artes, esta série de artigos sobre a relação entre trabalho e arte (hoje encerrada) partiu da classificação proposta pelo italiano Ricciotto Canudo, em seu Manifesto das Sete Artes, escrito em 1912 e publicado em 1923, que elencou música, escultura, dança, literatura, arquitetura, pintura e cinema. Seus defensores alegam que outras manifestações seriam junções de parte das sete indicadas, como teatro seria combinação de literatura, dança, música e pintura.

Valdélio Muniz é jornalista