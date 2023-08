Trabalho e alcoolismo

No cotidiano dos processos trabalhistas, ainda é comum encontrar reclamações sobre dispensa de empregado motivada por estado de embriaguez. O que se percebe é que, na grande maioria dos casos, a extinção do contrato de trabalho foi claramente discriminatória.

À primeira vista, é mais fácil reconhecer como dispensa arbitrária com viés discriminatório o término do contrato de um trabalhador que teve diagnosticada alguma doença grave. Mas, o princípio é o mesmo. Aplica-se tal qual ao trabalhador alcoólatra.

A razão é simples: não se trata o alcoolismo, ao contrário do que muitos pensam, de desvio de conduta capaz de ensejar o enquadramento como falta grave a motivar a aplicação imediata da dispensa por justa causa como punição “pedagógica”. Em verdade, a dependência química está catalogada no Código Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial de Saúde (OMS).

O entendimento prevalecente nos Tribunais brasileiros ao longo dos últimos anos tem sido no sentido de que não pode ser punido com dispensa por justa causa o trabalhador que padece de transtorno mental e comportamental por uso de álcool, cocaína e outras substâncias psicoativas.

Em diversos casos, observados obviamente seus contextos particulares, esta medida adotada pelo empregador tem sido revertida, com a determinação judicial de reintegração e o pagamento dos salários devidos no período em que o empregado foi involuntariamente afastado ou, pelo menos, sua conversão em dispensa sem justa causa. A justificativa é de que a dependência química retira do cidadão a capacidade de discernimento acerca dos próprios atos.

Como deve, então, proceder o empregador? Conforme o entendimento reiterado pelos Tribunais Regionais do Trabalho-TRTs e pelo Tribunal Superior do Trabalho-TST, o trabalhador dependente químico deve ser encaminhado para tratamento e, nesta condição, recebimento de auxílio-doença pelo Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS.

O apoio do empregador ao processo de recuperação do empregado não deve ser visto como mero favor nem como voluntário ato de responsabilidade social. É o cumprimento do dever de exercer a função social conferida à empresa pelo artigo 170 da Constituição Federal e concretiza o respeito à dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho.

Valdélio Muniz é jornalista