Trabalhador Portuário, a força motriz dos portos

Dia 28 de janeiro, celebramos o Dia do Trabalhador Portuário. A data histórica é em comemoração a abertura dos portos do Brasil ao comércio exterior, em 1808, e completa 215 anos, por conta da assinatura da Carta Régia. Com o decreto, o Brasil passou a exportar e importar produtos estrangeiros para as nações amigas de Portugal, acabando com o bloqueio do comércio marítimo. Essa importante assinatura é um marco para o fortalecimento, crescimento e desenvolvimento comercial, industrial, econômico e social do país, sendo essencial para o Comércio Exterior. Investir nas navegações e nos portos sempre foi um desafio e propósito do homem que buscava desenvolvimento, ampliação das rotas comerciais a fim de alavancar a economia do país e conquistar terras, até então inimagináveis.

As origens do trabalho portuário se misturam com as origens do trabalho humano, pois o porto e o trabalho portuário sempre estiveram presentes na nossa história, desde o surgimento das primeiras províncias marítimas. A força motriz deste trabalhador é a grande engrenagem dos portos que movimentam todos os dias de um canto para outro os alimentos, calçados, medicamentos, eletrônicos e tantos outros produtos que chegam à mesa do cidadão brasileiro. E durante a Pandemia, esses trabalhadores ganharam ainda mais destaque e importância, pois enquanto muitos puderam desempenhar as funções remotamente, eles seguiram nos portos, para garantir que as cargas continuassem chegando ao país e saindo para o atender a demanda e necessidade do mundo.

Essa interligação entre o trabalhador e as atividades portuárias estão cada vez mais em evidência, principalmente com investimentos nas relações do ESG (meio ambiente, social e governança) no meio logístico que visa a distribuição e o transporte de uma forma eficiente. A valorização do trabalhador portuário é de extrema importância para o desenvolvimento humano e econômico do país.

Investir em cada profissional é pensar no futuro, entre o elo das máquinas e dos seres humanos. Com essa união, a humanidade continuará contando a sua história com a entrada pelos portos que deixaram de ser apenas um local de transbordo de cargas e mercadorias, para se tornarem fundamentais dentro da cadeia logística de transportes do país.

Parabenizamos todos os trabalhadores portuários do Brasil e suas famílias, vocês são as principais peças para manter as operações e a logística em bom funcionamento. Feliz Dia do Trabalhador Portuário.

Carlos Alberto Nunes é gerente comercial Tecer Terminais