Tórrida Fortaleza!

Não é exagero afirmar que nossa querida Fortaleza vem se tornando insuportavelmente quente. Tórrida, mesmo! A constatação, sentida facilmente por qualquer um de nós, foi recentemente afirmada em estudo do arquiteto Sérgio Quixadá. Segundo ele, que também é paisagista e historiador, a cidade está virando um deserto, pois a sensação térmica constantemente tem diferença de muitos graus em relação às marcações dos termômetros. Tal fato associa-se diretamente à diminuição progressiva da arborização local, absolutamente necessária. Sua importância vai além do simples embelezamento estético.

Em seu trabalho de conclusão do MBA em Políticas Públicas Inovadoras, após profunda pesquisa de trabalhos de cientistas e pesquisadores nacionais e estrangeiros, o arquiteto concluiu que a arborização não apenas embeleza e dá sombra. Na verdade, as árvores influenciam a economia de energia, o turismo, o comércio, as secas, as enchentes, a biodiversidade, a segurança do trânsito e a saúde física e mental dos indivíduos. Hoje em dia, a sensação generalizada entre os fortalezenses é a de que, mesmo após uma boa e intensa chuva, não há aquele clima refrescante de outrora. É que o concreto, à noite, libera de 50% a 55% do calor recebido durante o dia, enquanto o asfalto, de 90% a 95%. É como se fosse um sol sem luz, de baixo para cima. E a brisa, originalmente fresca, corre sobre o asfalto e entre o concreto, tornando-se, então, quente.

Diz ele que Fortaleza, num passado não muito distante, ficava fresca dias após uma boa chuva por conta da evapotranspiração, a junção da evaporação de parte da água que penetrava no solo livre e permeável com a transpiração das árvores em forma de vapor frio. Com a cidade tomada pelo asfalto e pelo concreto, os benefícios da evapotranspiração sumiram. Em seu lugar surgiram as “ilhas de calor”, áreas mais quentes do que seu entorno rural, mais quentes do que deveriam ser em sua localização geográfica. Já é sabido que a falta de áreas verdes e a impermeabilização do solo, quando chove, provocam inundações.

Em consequência, os poços ficam secos, pois não recebem a água, que corre toda para o mar. No mundo inteiro, em países como os EUA, Canadá e Austrália, há estudos apontando que cidades com ruas e avenidas arborizadas, parques urbanos etc, apresentam menores índices de depressão, suicídios, homicídios e crimes sexuais. Fortaleza, apesar do vento constante e de direção previsível, possui uma barreira de edifícios construídos muito perto uns dos outros, configurando um “cânion urbano” que dificulta a circulação adequada desses ventos e o consequente agravamento das temperaturas.

Algumas árvores chegam a absorver um quilo e meio de micropartículas por dia. Sua ausência, pois, diretamente agrava os problemas alérgicos e respiratórios da população, que nada têm a ver, segundo ele, com o pólen do cajueiro. Este é geralmente apontado como causa da lotação dos postos de saúde em agosto e setembro, com pessoas doentes de faringite, laringite, rinite etc. Porém, o peso desse pólen impede-o de voar. O problema se deve aos ventos fortes presentes naquele período do ano, transportando a poeira urbana não absorvida pelas árvores inexistentes, que fica em suspensão. Há ainda os altos índices de catarata e câncer de pele, em decorrência da falta de sombra.

Fortaleza se transforma aceleradamente numa espécie de pedra ao sol, principalmente com as recentes políticas adotadas pelas últimas administrações municipais. A tendência é a de retirada das árvores de grandes avenidas, cortando-as impiedosamente, retirando a sombra antes já insuficiente e interferindo até na

disposição das pessoas para caminhar. Avenidas como a Aguanambi e a Antônio Sales não possuem árvores. Na Bezerra de Menezes, a maioria delas foi sacrificada quando da remodelação da avenida. Noutras, como a Santos Dumont e a Dom Luís, todas as árvores antes existentes foram retiradas e não repostas! De nada adianta colocar bancos no calçadão da praia de Iracema ou grande parte da avenida Beira-Mar, pois as pessoas não os usarão, pois estão expostos ao sol. No norte da África e no Oriente Médio, onde as cidades estão localizadas em região subtropical, onde se registram estações frias, a convivência de seus habitantes com o clima ali existente é infinitamente superior a nossa atual situação. Como disse Sérgio Quixadá em seu trabalho e como todos nós estamos sentindo literalmente na pele, a cada dia que passa, Fortaleza tem se transformado num “deserto de concreto e asfalto, com terríveis ilhas de calor. Um verdadeiro inferno ecológico!” , termina sua análise. E a imensa maioria dos fortalezenses, com certeza, concorda com seus argumentos.

