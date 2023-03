Todo dia é dia da Mulher!

Estamos no mês das Mulheres, com data magna comemorada nesta quarta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A data surgiu com a luta de mulheres operárias em busca de seus direitos. Temos sido testemunha dos diversos avanços alcançados ao longo dos anos, mas temos consciência do longo caminho ainda a percorrer e dos inúmeros preconceitos que ainda persistem. Um deles é a falta de equidade salarial. Além disso enfrentamos graves problemas estruturais que prejudicam a igualdade social, como a violência contra a mulher e a baixa representatividade política.

Na sociedade, as mulheres podem estar e ocupar os espaços que elas quiserem. O limite só elas mesmas podem definir. Defendo políticas públicas que minimizem todas as formas de discriminação contra as mulheres; que valorizem o trabalho doméstico remunerado; que reconheçam e valorizem o trabalho de assistência. Também é fundamental garantir e oportunizar a participação da mulher nas decisões políticas, econômicas e públicas, na promoção da igualdade de gênero e no seu empoderamento.

A participação da mulher na política ainda é um desafio, mas ela pode dar uma grande contribuição na elaboração de políticas públicas para toda a sociedade, com coragem, força, determinação e sensibilidade. No Legislativo Estadual, somos nove mulheres num universo de 46 parlamentares. Ainda é uma parcela pequena, mas com grande potencial para buscar soluções, ao lado de homens valorosos, para a melhoria de vida dos cearenses. Destaco a importância da diversidade no Parlamento, pois é uma garantia de um olhar mais completo dos problemas da sociedade e consequentemente da busca de soluções duradouras em prol do bem comum.

Que as mulheres sigam céleres e ocupem os espaços que desejarem na sociedade. Desejo que cada mulher se ame, se valorize e se sinta amada e valorizada. Que as barreiras no caminho sejam motivos para continuar a luta, tendo para si a máxima de nunca desistir em busca de dias melhores, de lutar por uma sociedade mais igualitária, mas justa e mais inclusiva. Que nesse mês e em todos os dias do ano, as mulheres se sintam fortes, resilientes e corajosas, mas com sensibilidade e amor.