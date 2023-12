Todas as formas de família devem ser respeitadas

Respeitar todas as formas de família é um pilar fundamental para a construção de uma sociedade mais inclusiva e justa. Não é de hoje que as configurações familiares são amplamente variadas, mas nos últimos tempos se intensificou os assuntos que refletem a diversidade das famílias, mostrando que devemos reconhecer e valorizar a riqueza da experiência humana. Pessoas de diferentes origens étnicas, culturais, religiosas, econômicas e orientações sexuais formam famílias de maneiras únicas.

Por isso validar e respeitar todas essas formas de família é reconhecer que temos uma sociedade diversa, pautada no amor e no cuidado, independente da sua estrutura familiar. Quando falamos em família, não devemos nos concentrar por quem ela é formada, mas sim se naquele ambiente existe harmonia, união, afeto e felicidade. Afinal, diversas pesquisas divulgadas nos últimos anos mostram que o desenvolvimento saudável de uma criança está mais relacionado à qualidade das relações familiares do que à estrutura familiar em si. O amor, a estabilidade e o apoio são fatores críticos.

Além disso, ao reconhecer e respeitar todas as formas de família, a sociedade está promovendo a igualdade em direitos e combatendo qualquer tipo de preconceito. Essas atitudes contribuem para uma sociedade mais justa e trazem em pauta os Direitos Humanos, já que por meio dessas ações, onde todos têm igualdade de oportunidades e são tratados com dignidade, é possível garantir o direito à liberdade de pensamento e uma forma de estimular que todos tenham o mesmo direito. Vale ressaltar que o reconhecimento e o respeito por novas formas de família refletem a adaptação às necessidades e desejos das pessoas. Antigamente, tudo era mais difícil, as pessoas eram mais preconceituosas, mas aos poucos temos visto uma evolução da sociedade.

A aceitação da diversidade familiar permite que as pessoas vivam de acordo com suas escolhas, que se sintam bem da forma como decidiram viver, por isso o respeito a todos os tipos de família é tão importante. Afinal, ele contribui promove a aceitação, a compreensão e a construção de relações mais saudáveis e inclusivas dentro da sociedade.

Conceição Martins é advogada especialista em direito de família