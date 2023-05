Só quem já foi vítima ou perdeu alguém em um acidente de trânsito sabe a dor que é lidar com as cicatrizes. Nada mais parece fazer sentido. Afinal, toda vida importa.

Para prevenir lesões graves e fatalidades, poder público e sociedade devem atuar em conjunto em prol de um ir e vir mais seguro, tendo a premissa de que nenhuma morte prematura é aceitável.

Em Fortaleza, a segurança viária é prioridade. Exemplo disso é que conseguimos reduzir pelo oitavo ano consecutivo o número de óbitos. Em 2022, a Capital contabilizou 158 vítimas fatais nas vias da cidade com taxa de mortalidade de 6,1 para cada 100 mil habitantes. O número é 58,3% menor em relação ao do ano de 2014, no qual 377 pessoas morreram.

Tal resultado pode ser atribuído a um conjunto de medidas que inclui desenho urbano, infraestruturas adequadas e acessíveis, moderação da velocidade, campanhas educativas, além de ações de fiscalização preventiva com foco nos principais fatores de risco.

Toda e qualquer intervenção é norteada por dados técnicos e segue as diretrizes do Plano Municipal de Segurança no Trânsito, pioneiro no Brasil, que está alinhado às abordagens de Sistemas Seguros e de Visão Zero.

Adotado nos grandes centros urbanos, os conceitos ratificam que a responsabilidade precisa ser sempre compartilhada, considerando que os seres humanos não são infalíveis e cometem erros quando usam as ruas.

Enquanto as autoridades governamentais devem se responsabilizar pela concepção e construção de sistemas que levam em conta o erro humano, cabe aos usuários cumprir as leis e regulamentos de trânsito. Não beber e dirigir, nunca exceder os limites de velocidade e obedecer às normas de circulação viária são comportamentos que ajudam a minimizar a severidade de um sinistro.

Embora estejamos no caminho certo, há muito trabalho pela frente. Mais da metade das mortes no trânsito envolve pedestres, motociclistas e ciclistas, ou seja, os mais vulneráveis. Planejar a cidade pensando nas pessoas e no cuidado com o menor faz toda a diferença na preservação de vidas, que é o nosso principal bem.

Antônio Ferreira Silva é superintendente da AMC