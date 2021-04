Toda carta chega ao seu destino

“São muitas, eu pouco.” Quem abre o livro de estreia de Stênio Gardel, “A palavra que resta” (Companhia das Letras, 2021), encontra como uma das epígrafes o verso de Carlos Drummond de Andrade. A constatação do eu-lírico do poeta mineiro ecoa com justa proporção na prosa do escritor cearense, que faz da luta com as palavras a matéria-prima de seu romance. Raimundo, o protagonista, guarda uma carta que lhe permanece incógnita por décadas. Até o dia em que, já velho, aprende a ler para dar um fim ao mistério. E um novo começo à sua vida.

Ainda na juventude, ele se apaixona por Cícero, com quem mantém uma relação longe dos olhos dos habitantes de uma pequena cidade do sertão nordestino. O romance logo se desfaz quando o pai do protagonista flagra os dois, que se separam e deixam de se ver, depois de uma promessa de reencontro. Que não se cumpre. Resta a carta que Cícero faz chegar a Raimundo, transformada em amuleto, enigma e lembrança da dor, “fechada dentro do saco plástico dentro da carteira dentro do bolso junto ao corpo”.

É esse o episódio desencadeador da narração, que se organiza entre presente e passado, revelando a habilidade do autor no domínio da linguagem romanesca. O próprio enredo impõe desafios. Como colocar em palavras a vida de quem não sabe ler nem escrever? Na medida em que Raimundo aprende a decifrar os códigos da língua, a voz do narrador se transmuta, indo do monólogo interior à narração livre em primeira pessoa.

A solução encontrada prova que o leitor está diante daquele escritor natural de que fala Francine Prose, que não soa como se estivesse escrevendo, mas pensando na página.

Depois de títulos como “A cabeça do santo”, de Socorro Acioli, e “Torto arado”, de Itamar Vieira Junior, “A palavra que resta” insere-se numa linhagem da literatura brasileira contemporânea notabilizada por histórias que revisitam o chão local sem cair nas limitações impostas pelo dito regionalismo. Leitor de modernos e contemporâneos, de Graciliano Ramos a Raduan Nassar, Stênio Gardel honra a tradição que lhe precede. Seu livro, gerado no calor do Ceará, entra na literatura brasileira pela porta da frente. Sem pedir licença.

Sávio Alencar

Editor e pesquisador de literatura