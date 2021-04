Terra, planeta Terra

Um dia para se pensar. Muito. Dia 22 de abril é o Dia do Planeta Terra. E é um ótimo dia para refletirmos e nos conscientizarmos de que há uma necessidade urgente, urgentíssima, de cuidarmos do nosso planeta, de pararmos de agredi-lo, de tratá-lo com o devido respeito e carinho para que possamos ter essas mesmas coisas de retorno. Ainda mais agora, que todo o planeta está infestado pela Covid 19 e a humanidade está ameaçada, precisando de uma Terra saudável para ajudar-nos a combater a pandemia.

O planeta Terra é o nosso mundo e, se continuarmos a maltratá-lo, a destrui-lo, que futuro poderemos esperar? A natureza é a alma da Terra. E ela está se cansando de tanto descaso, de tanto desrespeito, fato que pode ser facilmente constatado, se prestarmos atenção nas tragédias climáticas que vêm acontecendo, como tempestades, furacões, enchentes, terremotos, da pandemia que se abateu sobre todo o planeta, etc. Mãe Natureza se rebela diante de tanta irresponsabilidade do ser humano, qual seja no cuidado do seu meio-ambiente, da sua água, do seu ar, do seu mar, do seu chão.

Então é hora de pararmos para repensar nossas ações e pensar mais no nosso planeta, passar a respeitar a natureza como ela merece. Fazemos parte dela, então estamos agredindo a nós mesmos, estamos podando o nosso próprio futuro, estamos apressando o fim do lugar onde vivemos e, consequente, o nosso fim.

Para onde vamos, quando não for mais possível viver no Planeta Terra? Não foi encontrado, ainda, nenhum outro planeta onde o homem pudesse viver. E mesmo que houvesse, iríamos tomar posse dele para destrui-lo, também?

Leio a crônica da minha amiga Mary Bastian, na qual ela fala do corte de árvores indiscriminado em Joinville e do Rio Cachoeira morto, mas não sepultado. E um rio morto é um pedaço da natureza que morre com ele, árvores cortadas são outro pedaço e assim lá se vão vários pedaços, até que não sobre nada.

Está aí o Dia da Terra. Há que pensarmos nisso e fazermos com que cada dia seja o dia do nosso planeta. Há que tomarmos atitudes para que, nos próximos anos,possamos estar aqui para comemorar esse dia.

Luiz Carlos Amorim

Escritor, editor e revisor