Terra, 8 bilhões

A XXVII Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, ou COP-27, realizada na pequena cidade egípcia de Sharm El-Sheikh e que terminará ainda esta semana, é realizada anualmente, com amplas discussões. Este ano, a COP-27 discute três eixos especiais, destacando-se principalmente o da redução das emissões de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, causadas pelas grandes nações poluidoras, como os Estados Unidos, Índia e China.

Além deste, a ajuda aos países para que se preparem e se adaptem às irremediáveis alterações no clima do planeta. Por último, o debate sobre a garantia de financiamento e apoio técnico às nações em desenvolvimento para que essa adaptação se processe efetivamente, da melhor maneira possível.

Paralelamente ao evento, a ONU divulgou há dias uma projeção de que, a 15 de novembro próximo passado, o mundo atingiria a marca de 8 bilhões de habitantes, superando cálculo divulgado pela própria Divisão de População das Nações Unidos em 2011, que previa o alcance dessa marca somente em 2024. A Índia deverá superar, até 2023, a China como a nação mais populosa da Terra.

A espécie humana cresce, pois, a um ritmo ainda mais acelerado do que pensávamos. A importância da COP-27 é ainda mais elevada diante de um cenário preocupante, fazendo-nos recordar a velha teoria malthusiana. Segundo o economista e matemático inglês Thomas Malthus (1766-1834), considerado o pai da demografia, enquanto os meios de subsistência crescem em progressão aritmética, o acréscimo populacional se desenvolve em progressão geométrica, num descompasso prejudicial à melhoria das condições de vida da humanidade.

É verdade que, da época de Malthus para cá, as técnicas agrícolas se desenvolveram por todo o planeta e a produtividade de muitas nações, como a do Brasil, foi sistematicamente ampliada e melhorada a cada década, em termos de qualidade dos alimentos. Porém, diante desse cenário de aceleração demográfica que acaba de ser anunciado pelas Nações Unidas, cresce a importância dos debates na COP-27.

Questões como a do aquecimento global interferem diretamente sobre a incidência de chuva e sol sobre as áreas agricultáveis do planeta, por exemplo, impactando diretamente a produção de alimentos. A humanidade também vive sob a ameaça da falta d’água em muitas regiões, já que a Terra não produz água nova. Esta apenas se recicla através dos milênios. Diante da irrefreável demanda humana pelos recursos naturais, cresce ainda mais a relevância das resoluções a serem apresentadas no documento final da COP-27. Que estas sejam lançadas e, principalmente, executadas clara e efetivamente , para o próprio bem de todos os seres humanos.

Gilson Barbosa é jornalista