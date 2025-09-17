Diário do Nordeste
Ter fé na vida, que a vida é boa

Na parte final da poesia, a escritora evoca que a fé na vida está relacionada a um tipo de fé na transcendência divina que infunde vida e fé na existência

Escrito por
Victor Breno Farias Barrozo producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Teólogo
Teólogo

"A vida rui?/ A vida rola, mas não cai/ A vida é boa". Quando a poeta mineira Adélia Prado escreveu estas palavras, no texto “Trulha”, em seu livro O Coração Disparado de 1978, estava a dizer que, a despeito dos infortúnios da existência, precisamos crer de que ela tem sentido e valor – algo razoavelmente bom o suficiente para que ninguém viesse a tirar a própria. Dos vários fatores relacionados ao fenômeno do suicídio, como algo complexo e multifacetado, está a perda de fé na vida e o pessimismo a seu respeito.

De acordo com a última pesquisa da Organização Mundial de Saúde (OMS), são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo e, no Brasil, o número aproxima-se de cerca de 14 mil casos por ano – ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia. Em 2022, a Secretaria de Vigilância em Saúde, divulgado pelo Ministério da Saúde, apontou que entre 2016 e 2021 houve um aumento de 49% nas taxas de mortalidade entre adolescentes de 15 a 19 anos. 

Voltando à Adélia, em seus versos, a melancolia de espírito do qual todo o humano é sujeito, e que pode tomar forma no suicídio, expressa-se como uma penumbra tentadora de uma noite da alma: “Ontem de noite a tentação me tentou,/ no centro da casa escura,/ no meio da noite escura”. Entretanto, essa escuridão é dissipada uma o irradiar de uma luz matutina no amanhecer: “A noite dura seu tempo,/ mas a barra do dia barra,/ espanca a soberba das trevas”. Diante disso, desponta ao dizer: “Declaro que a vida é ótima”.

Na parte final da poesia, a escritora evoca que a fé na vida está relacionada a um tipo de fé na transcendência divina que infunde vida e fé na existência. A partir de uma metáfora extraída da narrativa bíblica no livro do Êxodo, que conta sobre o episódio do cuidado e condução de Deus do povo hebreu depois da libertação da escravidão egípcia e peregrinação no deserto rumo à terra de Canaã, diz: “Vale a pena esperar, contra toda a esperança,/ o cumprimento da Promessa que Deus fez a nossos pais/ no deserto./ Até lá, o sol-com-chuva, o arco-íris, o esforço de amor,/ o maná em pequeninas rodelas, tornam boa a vida”.

Assim, diante do ceticismo existencial que paira no espectro do suicídio, o credo de Adélia anuncia a fé na vida e a vida de fé como convicção resiliente para esperançar.

