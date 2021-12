Tendências tecnológicas

Segundo estudo da TNS Research, empresas que investem em tecnologia têm aumento na receita e, crescem, aproximadamente 60%, se comparado às companhias que descartam o investimento.

Na indústria, as tecnologias de informação e de operação, que observamos no chão de fábrica, assumem cada vez mais um papel de protagonismo nas estratégias de negócios, uma vez que o movimento de fusão entre IT/OT tem gerado possibilidades inéditas para as indústrias de manufatura e processos.

Durante a Automation Fair, promovida pela Rockwell Automation, foram apresentadas as principais tecnologias, soluções e serviços em automação industrial e transformação digital. Entre as novidades, podemos ressaltar a tecnologia FactoryTalk Hub, que se designa como um conjunto de Softwares as a Service (Saas) que são habilitados na nuvem e ajudam as empresas a economizar tempo e simplificar fluxos de trabalho.

O recurso possui grande potencial de adoção, já que as empresas estão movendo seus aplicativos industriais para a nuvem, sendo alimentados por tecnologias digitais como Machine Learning e Inteligência Artificial. O aumento de dispositivos inteligentes e conectividade está tornando as operações mais produtivas, no entanto, aumenta-se o risco de ameaças à segurança cibernética, segmento que seguirá crescendo, com maior investimento em Cibersegurança.

É preciso reconhecer os esforços da indústria brasileira para se manter produtiva, segura e sustentável diante dos desafios trazidos pela pandemia, que trouxe inúmeras dificuldades para se inovar neste ambiente. Para os próximos anos, vejo na indústria a continuidade na adoção de tecnologias digitais que habilitem uma “manufatura inteligente”, com maior utilização de dispositivos inteligentes que se conectam e disponibilizam dados e informações relevantes, suportando máquinas inteligentes e impulsionando a produtividade. A tecnologia será protagonista para redução de custos, bem como para suportar uma produção ágil, em um ambiente com variações bruscas na demanda e de pressão sobre a cadeia de suprimentos, que, até o momento, são características marcantes nesta retomada.

Leandro Kruger é diretor Regional do Brasil da Rockwell Automation

*Este artigo reflete, exclusivamente, a opinião do autor.