Tendências de comunicação, relações públicas e tecnologia em 2023: a importância da confiança

Em tempos permeados por incertezas, transformações radicais, alta volatilidade e relações tóxicas, o fator confiança nunca foi tão relevante. Como garantir esse pilar capaz de dar sustentabilidade aos valores corporativos e ao propósito de organizações e a lideranças transformadoras?

As tendências de comunicação e relações públicas apontam para a necessidade de mudança de mentalidade e rápida capacidade de se antecipar ao novo. Líderes e C-Levels de todas as áreas precisam inserir novas abordagens nos seus indicadores de performance, afinadas com as premissas de consciência social do capitalismo mais igualitário.

Agora, o maior e mais confiável medidor de desempenho e de sustentabilidade é baseado na construção de relações verdadeiras. Em tempos extremos, a régua social está baseada na confiança, e esta precisa estar alicerçada em conexões profundas e autênticas.

Os objetivos principais são gerar impacto na sociedade, promover a transformação social e o desenvolvimento sustentável.

Reputação passou a ser a alma de qualquer negócio nestes tempos (VUCA + BANI**) e ela está sendo avaliada o tempo todo pela coerência das ações e com a comunicação de valores da marca.

Empresas e marcas tornam-se agentes do equilíbrio e a reputação ganha contornos mais complexos. É um ativo com forte viés de alta no mercado. No Brasil, que passa por mudanças profundas, as pautas urgentes precisarão ser endereçadas pelos setores públicos e privados para promoção da transformação social e do desenvolvimento sustentável.

O mundo pós-pandêmico e de trabalho híbrido tem uma nova moeda: a relacional. Cada vez mais, o poder hierárquico perde força e dá lugar a habilidades comportamentais (soft skills).

As previsões de comunicação para 2023 reafirmam a necessidade dos líderes apostarem na ampliação de relacionamentos e na agenda de conexão entre organizações, indivíduos, causas e valores.

O playbook de 2023 precisa constar habilidades como a de ser um comunicador hábil, ser construtor de relacionamentos e saber solucionar problemas orientados para pessoas.

Essas são as principais tendências de Relações Públicas que a Oficina Consultoria acredita para 2023, depois de um longo estudo global. As apostas para o novo ano estão na valorização de habilidades comportamentais, alfabetização digital, gestão da reputação constante com os públicos e gestão comunicação estratégica.

Se o binômio de 2023 é foco e ousadia, grude no post it da primeira página da sua agenda, ou escreva com caixa alta na tela principal do seu celular: a receita do sucesso do líder é construir reputação para transformar o planeta.

Feliz 2023!

Patrícia Marins é jornalista, sócia-diretora da Oficina Consultoria, diretora do setor público da Abracom e co-fundadora do WOB (Women on Board)