Tempos de desrespeito

Immanuel Kant (1724-1804), o célebre filósofo alemão, certa vez disse que “o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele”. E, quando não a tem de forma alguma, o indivíduo torna-se pernicioso, infeccioso para o conjunto da sociedade. Na atualidade, o que vemos são demonstrações de desrespeito, falta de educação, atitudes destrutivas contra as instituições, sejam elas físicas ou abstratas. No início do ano, tivemos os atos criminosos praticados na Praça dos Três Poderes, em Brasília, cujos responsáveis precisam mesmo ser duramente punidos.

A família também é objeto constante de agressões e falta de respeito, como se fosse coisa do passado e não, como o é, a coluna sobre a qual se alicerça o tecido social. Na internet, muitos jovens aderem ao pensamento distorcido de certos “influenciadores”, gente sem o menor estofo, geralmente sem caráter e de moral duvidosa, que costuma pregar contra os tradicionais e perenes valores da sociedade, contribuindo para a decadência moral que hoje vemos presente, especialmente entre os mais jovens. No Brasil, onde muitas vezes os maus exemplos vêm de cima e tendem a se repetir entre a população, a situação é ainda mais caótica. “Quando os que mandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito”, já disse o filósofo, escritor e matemático alemão Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799), frase que se adequa prodigamente à complexa época que vivemos.

Nem os monumentos públicos escapam do vandalismo e do desrespeito. Há alguns dias, em Fortaleza, o obelisco da praça Cristo Redentor, inaugurado em 1922 para celebrar o centenário da independência nacional, foi alvo de pichações. Dois indivíduos jovens praticaram rapel e escalaram os 35 metros de altura do monumento, pichando-o com spray. Ambos foram detidos e, depois, postos em liberdade. Em seguida, um deles ainda postou, nas redes sociais, imagens de sua ação criminosa, certamente gabando-se do delito cometido.

No Rio de Janeiro, em abril de 2010, a estátua do Cristo Redentor, eleita uma das sete novas maravilhas do mundo, foi também alvo de pichações em seus braços. Na mesma cidade, na praia de Copacabana, a estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) já teve os óculos retirados inúmeras vezes. As estátuas em homenagem à escritora cearense Rachel de Queiroz (1910-2003), tanto em Quixadá (sua cidade natal) quanto em Fortaleza, onde está instalada na Praça dos Leões, também já foram vandalizadas repetidamente. Constata-se a permissividade das leis em vigor, que não punem, como deveriam, todos aqueles que afrontam a sociedade, especialmente jovens sem princípios e sem caráter, para os quais permanece viva esta frase de Hipócrates (460 a.C. - 377 a.C.), o famoso médico grego da Antiguidade: “Os jovens de hoje não parecem ter respeito algum pelo passado, nem esperança alguma para o porvir”.

Gilson Barbosa é jornalista