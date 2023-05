Tempo de qualidade: ser e estar

Quanto mais o mundo evolui, processos ficam mais práticos, menos tempo nos sobra. Grande ironia! Trazer soluções para a palma das mãos, essa suposta economia de tempo veio cheia de armadilhas.

Quem é que consegue deixar pra amanhã a mensagem do chefe que chegou a noite? Nossos aparelhos estão acompanhando nossos ritmos ou nós que estamos iguais a eles que nunca desligam? Seguindo rotinas de obrigações que não cessam. Enquanto isso nossos filhos estão crescendo e por sinal, cada vez mais familiarizados com as telas.

O conceito de tempo de qualidade veio da psicologia para abordar a importância da dedicação exclusiva dedicada a uma pessoa ou grupo de pessoas. Precisamos parar e dizer: esse momento é minha prioridade e preciso estar presente por inteiro, seja em atividades animadas ou não. Porque colocar o filho pra dormir também é um momento preciosíssimo. Mas quando se fala de criança, energia e disposição são palavras-chave. Organizar tarefas é o primeiro passo para que seja possível dedicar-se ao que realmente importa. Seja um tempo com amigos, com a família e também consigo, porque todo mundo precisa do seu tempo também.

Focando na família e filhos, algumas dicas podem fazer desses momentos algo divertido e de união; uma rotina colaborativa; quando você inclui as crianças nas tarefas do lar, isso vai fazer com que elas se sintam importantes e satisfeitas, sempre cabe elogio após a conclusão de cada tarefa. Depois pode ser hora de dar aos pequenos o poder de escolha do que vão fazer juntos agora; uma brincadeira escolhida por eles.

Outra dica interessante é aproveitar os momentos de espera seja numa fila, ou num restaurante enquanto a comida não chega, fazer brincadeiras de bater palmas, trava línguas, por exemplo!

A leitura também tem o poder de unir e estimular a imaginação, os livros com histórias personalizadas são bem atrativos para os pequenos. São algumas atitudes que podem ser incorporadas a rotina e que vão formar vínculos fortes e lembranças que vão existir pela vida toda. A infância é um terreno que frequentamos pra sempre, é a hora de estabelecer vínculos fortes e inabaláveis durante essa fase de ouro.

Ana Martins é jornalista e escritora