Temer, pregador da paz

Legenda: Mauro Benevides é ex-senador pelo Ceará Foto: Arquivo pessoal

Quando o quadro nacional assumia contexto de visível gravidade, num confronto dos Poderes constituídos, o ex-presidente Michel Temer dispôs-se, como patriota, a prelecionar o retorno da harmonia institucional, a fim de que não mais ocorressem descompassos entre as nossas Instituições superiores, que vinham tendo ressonância desfavorável no processo político-administrativo do País.

Aliando o seu inegável tirocínio à experiência de dirigente de uma das Casas do Congresso e, por último, hábil presidente da República, ninguém contestaria sua longa vivência política, qualificando-se, portanto, a interferir, com sapiência, para atenuar os ânimos no plano federal, a fim de que a ordem pública voltasse ao ansiado clima de normalidade.

Se os chefes de Poder digladiaram, verbalizadamente, era sinal de que diversos empecilhos foram exteriorizados, em instantes inadequados, ampliando a crise em compasso que já começava a inquietar os verdadeiros democratas - estes, sempre aptos a ultrapassar fases delicadas, enfrentadas por governos anteriores.

Emergiu, portanto, um redesenho de maior serenidade, embora ainda remanesçam quizilas que o tempo deverá suplantar, como assim aspiraram os nossos compatrícios, revestidos de exemplar cautela. Para quem, como presidente de Partido e da Câmara, mais ainda, na titularidade do Poder Executivo, não a ele faltavam argumentos para preconizar aos interessados diretivas de prudência, no caso presente, o ex-governante utilizou-se desses e de vários outros ajustados predicados, com vistas a convencer os envolvidos em tais impasses que, acima de tudo, deve preponderar o bem comum, sobrelevando o respeito entre os responsáveis dos destinos nacionais.

Ninguém, de bom senso, deixará de endossar a “Missão Temer”, com timbre de sensatez incomparável, ensejando a que, sem mais delongas, retornasse a reinar a paz entre os homens públicos de boa vontade.

Que assim seja, é o que auguramos aos líderes compenetrados do nosso Brasil, sem desagregações que abalem princípios salutares, ardorosamente sonhados pelos detentores de comprovado espírito público, sem relutância quanto aos deveres de cada um e de todos para com a Pátria.

Mauro Benevides

Jornalista e senador constituinte