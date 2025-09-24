Televisão aberta: 75 anos de relevância

Em 2025, celebramos os 75 anos da televisão aberta no Brasil. Foi em 1950 que nasceu a TV Tupi, a primeira emissora do país e também a pioneira da América Latina. Desde então, a TV aberta se tornou muito mais do que um aparelho ligado na sala de estar, ela virou um elo entre milhões de brasileiros, levando informação, cultura e entretenimento a cada canto do país.

Ao longo dessas sete décadas e meia, compreendo que televisão conseguiu construir uma relação de confiança com a população e teve papel central na criação de uma identidade nacional. Programas jornalísticos, transmissões ao vivo e coberturas especiais ajudam a formar uma memória coletiva e a aproximar as pessoas de fatos locais, nacionais e internacionais. Mesmo em plena era digital, a TV segue cumprindo esse papel. Segundo pesquisa da YouGov, 63,7% dos brasileiros utilizam a televisão como principal fonte de notícias.

Além disso, a relevância da TV aberta também pode ser percebida no campo cultural. Novelas, séries e filmes exibidos gratuitamente se tornaram símbolos da identidade brasileira, retratando diferentes realidades, levantando debates e ajudando a formar opiniões. No caso do Brasil, um país com dimensão continental e com tanta diversidade social, a televisão aberta consegue falar com todos ao mesmo tempo, preservando seu caráter democrático.

Os números confirmam essa força. De acordo com levantamento da Tunad, 71% da audiência de conteúdos em vídeos no Brasil ainda vem da TV aberta. Fora que uma pesquisa do Nexus revela que 46% dos brasileiros das classes A, B e C assistem frequentemente à televisão tradicional, o que comprova que, mesmo com a popularização do streaming, a TV aberta segue sendo parte central na vida cotidiana.

Vivemos um período de profundas transformações tecnológicas, e a TV aberta agora se renova com a chegada iminente da TV Digital 3.0, oferecendo mais interatividade, combinando transmissão aberta com conectividade à internet. Porém, apesar de todas as mudanças, a essência permanece a mesma, que é a televisão aberta sendo o meio mais acessível e gratuito com maior alcance no Brasil.

Portanto, refletindo sobre esses 75 anos, vejo uma trajetória de resiliência, inovação e compromisso com a sociedade. E acredito que o futuro da TV aberta seguirá sendo de protagonismo, conectando pessoas, fortalecendo a cultura nacional e garantindo que a informação de qualidade chegue a todos os lares brasileiros.