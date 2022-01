Teleatendimento na pandemia

O teleatendimento tem sido uma alternativa bastante viável para consultas relacionadas à saúde durante a crise sanitária causada pela Covid-19. De acordo com a 13ª Pesquisa Aon de Benefícios, estudo que acompanha a evolução das práticas de RH das empresas no Brasil, 72,9% das companhias adotam atendimento virtual em saúde. Na pesquisa, das empresas que já utilizam o serviço, 97% pretendem mantê-lo após a pandemia.

O modelo de teleatendimento facilita o acesso dos colaboradores aos serviços médicos. As organizações que já vinham investindo em programas para promover a saúde integral dos seus colaboradores acentuaram esse movimento a partir do início da pandemia.

Ainda de acordo com o estudo, 59,7% das empresas mantêm programas de gestão de saúde, bem-estar e qualidade de vida voltados aos colaboradores e seus familiares. O número representa um crescimento de 33 pontos percentuais em relação à edição anterior, realizada há dois anos. O destaque do período foi a adoção do atendimento virtual, que superou barreiras regulatórias e culturais a partir das restrições impostas pela pandemia.

O teleatendimento, além de dar celeridade à prestação do serviço de saúde, contribui para a redução de custos e diminui as idas dos pacientes até o hospital. Esse novo formato de consulta foi regulamentado pela Lei 13.989/20, que dispõe sobre o uso da telemedicina durante a pandemia. O serviço cresceu não somente no número de usuários e empresas aderentes, mas também em escopo.

Esse formato trouxe facilidades na implementação de ações e acompanhamentos voltados à gestão de saúde e bem-estar. O fato é que a pandemia acentuou o interesse das empresas em cuidar cada vez mais da saúde de seus colaboradores e de suas famílias e, com isso, alcançar maior sustentabilidade no custo assistencial.

O atendimento remoto também facilita consultas médicas de rotina e evita custos e riscos associados a idas desnecessárias ao pronto socorro, contribuindo para a sustentabilidade dos planos de saúde e mais ainda para a não exposição a demais doenças aos pacientes.

Dr. Airton Oliveira é diretor de Telemedicina do Grupo Coaph Saúde