Tecnovigilância no trabalho

Há poucos dias, um grande banco privado dispensou cerca de mil empregados de uma só vez. O espanto maior, para muitos, foi o motivo das demissões: a suposta baixa produtividade daqueles que cumpriam tarefas em teletrabalho, verificada por intermédio do monitoramento de cliques.

A mim, o episódio não causou tanta surpresa, pois exemplifica a tecnovigilância no ambiente de trabalho que escolhi como objeto de estudo para a dissertação de mestrado que defendi em 2024 e que, exatamente pela sua importância e atualidade, publiquei como livro. Mas, o que é essa tecnovigilância? Quais os seus limites e consequências?

Resumidamente, é a possibilidade de monitoramento dos cidadãos ampliada pelos avanços da tecnologia. Começou, sutilmente, pela instalação de câmeras acompanhadas daquele aviso: “Sorria, você está sendo filmado”. Dos ambientes fechados de empresas privadas e repartições públicas, ganhou as ruas como videomonitoramento. Os propósitos são sempre indicados como proteção do patrimônio e da segurança pública.

Contudo, as tecnologias se expandiram assim como a sua utilização. Entre tantos softwares (programas desenvolvidos para computadores e outros dispositivos eletrônicos), há mecanismos hoje que permitem clara invasão à privacidade e à intimidade dos usuários sem que muitas vezes tenham sequer conhecimento a esse respeito.

Os “bosswares” (com o prefixo “boss”, do inglês, chefe) funcionam como sistemas invasores instalados em programas ou equipamentos de trabalho e atuam como verdadeiros espiões. Alguns, com auxílio de Inteligência Artificial, conseguem até mesmo ligar câmera de notebooks sem que o usuário seja informado, copiar telas, acessar conversas online, vasculhar sites visitados e produzir relatórios de navegação.

Empregadores dispõem do poder diretivo que inclui organizar tarefas de seus empregados, definir regras internas, fiscalizar seu cumprimento e aplicar punições disciplinares. Porém, nenhum poder é absoluto. Invadir a privacidade e a intimidade de empregados constitui ato ilícito e abuso de direito e gera dever de indenização, previstos no Código Civil. É preciso transparência sobre os limites dos monitoramentos realizados visando a preservar a confiança mútua necessária às relações de trabalho e evitar que a desconfiança gere ansiedade e outros reflexos na saúde física e mental dos trabalhadores.