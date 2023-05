Tecnologias: ensino e uso

Valendo-se de uma recente publicação da Undime, concordamos com efeito que o uso e o ensino de tecnologias em escolas brasileiras deveriam fazer “parte comum da vida” de nossos estudantes! Porém quando atestamos os fatos, infelizmente encontramos uma “vida à parte e excludente” em muitas redes de ensino do país. Assim sendo, uma pesquisa realizada há pouco tempo pelo Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB) mostrou que “um em cada 5 municípios do país ainda não tem o ensino de tecnologia no currículo.”

Mais precisamente, 21% das redes municipais do Brasil não possuem o ensino de Tecnologia e Computação no currículo dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nos anos finais, são 17%. Já na Educação Infantil, o índice sobe para 37%. Além disso, esse estudo também mapeou quais são as estruturas de apoio ofertadas pelas Secretarias de Educação, por conseguinte, foram identificadas algumas discrepâncias relevantes entre as redes de ensino de portes diferentes, principalmente entre as que atendem estudantes com distintos perfis socioeconômicos.

Dentre todos os aspectos investigados pela pesquisa, iremos destacar três deles: a) A negligência do ensino de tecnologias e computação nos currículos; b) Em alguns casos, a inexistência de equipes e profissionais dedicados à implementação e ao acompanhamento do uso de tecnologias nas escolas; e c) A carência na oferta de formação específica para os docentes.

Conforme frisado no estudo e reiterado pela Undime, em relação ao primeiro aspecto, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), normatiza a cultura digital em uma de suas competências gerais. Além disso a resolução CNE/CEB nº 1, de 4/10/2022, bem como estabelece parâmetros e abordagens pedagógicas de implementação da computação na Educação Básica.

Sobre o segundo ponto, “os dados apontam que 73% das redes municipais de ensino não possuem uma área ou equipe específica dedicada para apoiar uso de tecnologias digitais nas escolas.” Por fim, quando falamos de formação específica para docentes, a pesquisa indica que em “39% das redes municipais essa oferta não existe, chegando a 44% nas regiões Sudeste e Nordeste.”

Davi Marreiro é consultor pedagógico