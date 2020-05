Tecnologia em prol da saúde

A telemedicina chega no Brasil em um momento em que manter-se em isolamento social se faz necessário e sair de casa para uma consulta de rotina ou de avaliação não é recomendado. O serviço que permite que médicos e pacientes se conectem por meio de chamadas de voz ou vídeo, fazendo uso da tecnologia para aproximar as pessoas de um modo diferente do usual, já é uma prática comum em outras partes do mundo e foi autorizada no país em caráter emergencial.

Para além de ser uma alternativa em meio ao contexto difícil provocado pela pandemia da Covid-19, esse formato possibilita velocidade e dinamicidade nos atendimentos, já que não exige deslocamentos e evita o tempo de espera nos consultórios tradicionais. Como medida preventiva, vem sendo implantado por um número cada vez maior de instituições no Brasil e levanta uma discussão sobre a acessibilidade aos serviços de saúde, essencial para o bom funcionamento social e bem-estar das pessoas, mas que ainda está longe do alcance ideal.

Grande parte da população brasileira não tem acesso aos tradicionais planos de saúde. No Nordeste, somente 14% da população possui plano, metade desses pagos por empresas. Com o número de pessoas desassistidas de possibilidades de atendimento, surgem alternativas como as clínicas populares e os cartões pré-pagos. Esse último, como é o caso do Vai Bem, é uma alternativa que viabiliza acesso a serviços básicos como consultas, exames e medicamentos por preços mais acessíveis.

A ideia desses modelos é suprir uma demanda da população com investimento financeiro menor e uso de tecnologia para facilitar os processos. O Vai Bem foi o primeiro cartão pré-pago de acesso a serviços de saúde a trabalhar com a telemedicina no Brasil: em duas semanas o serviço já representava 30% das vendas. Na busca de ampliar a capilaridade dos serviços de saúde, são dois modelos que chegam para ficar.

José Neto

Co-founder da Vai Bem