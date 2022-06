Tecnologia aliada à segurança

A tecnologia tem sido grande aliada no desenvolvimento de soluções para a segurança e a mobilidade urbana, principalmente no transporte de cargas. Com o crescimento das operações logísticas após o período da pandemia, as empresas de cargas estão realizando investimentos em equipamentos de segurança que buscam reduzir o número de acidentes e garantir que a carga chegue até o seu destino final sem nenhum tipo de intercorrência.

Isto acontece principalmente porque o transporte rodoviário de cargas é hoje o maior meio de abastecimento do comércio e da indústria, sendo responsável por movimentar cerca de 65% de tudo aquilo que é produzido no País.

Um dos investimentos é a utilização de um equipamento que consiste na instalação de câmeras onboard nos veículos e de sensores que detectam quaisquer anomalias ou ocorrências registradas durante o trajeto. Além disso, o aparelho também verifica o excesso de velocidade, toda movimentação atípica, histórico de uso de freio motor e de marcha lenta por tempo excessivo e o tempo de veículo ligado sem movimentação. Os sensores internos de câmeras detectam a fadiga do motorista e quaisquer desvios de atenção por parte do condutor.

O equipamento é importante para a proteção do patrimônio de clientes e da empresa, mas sobretudo, para a segurança dos condutores. Caso o veículo seja interceptado por tentativas de furto ou roubo, as imagens são registradas e gravadas em banco de dados na nuvem, podendo ser recuperadas a qualquer momento, mesmo se for tentada e efetivada a violação do equipamento por vandalismo.

A tecnologia vem para mitigar os riscos aos quais as empresas de cargas estão sujeitas, como: roubos e acidentes durante o trajeto. São sistemas inteligentes que estão cada vez mais sofisticados e buscam preservar a integridade de motoristas, passageiros e até de quem está fora do veículo. Por meio de sistemas como esses, as empresas têm a oportunidade de contribuírem para a redução de acidentes trabalhando de forma efetiva com operações que fazem toda a diferença.

André Arruda é diretor geral da Termaco Logística