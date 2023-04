Tea, diversidade e inclusão

Hoje se vê campanhas, depoimentos, direitos adquiridos e uma tentativa de mostrar ao mundo sobre as características do Transtorno do Espectro Autista. Um estímulo ao acolhimento, aceitação e entendimento de diferenças.

O autismo é caracterizado por dificuldades de interação e socialização, mas está bem longe de ser só isso. Geralmente vem associado a comportamento estereotipado, ou seja, repetitivo e com fixações próprias.

Embora tenha sido descoberto há cerca de oito décadas, o transtorno segue desafiando a comunidade científica. Qual ou quais as causas ? Por que acomete mais meninos? Porque alguns apresentam grandes dificuldades enquanto outros desenvolvem habilidades impressionantes? Como prepará-los para o mundo? E como preparar o mundo para eles? Ainda sem dados oficiais, estima-se que no Brasil são quase dois milhões de autistas.

Segundo dados do CDC, órgão de controle e prevenção de doenças dos Estados Unidos, há duas décadas, a prevalência era de um autista para cada 125 crianças. Atualmente, os dados mostram que a cada 36 crianças, uma está dentro do espectro. O transtorno vem crescendo mais do que qualquer outra condição.

Enquanto os casos aumentam, médicos e terapeutas intensificam estudos e pesquisas em torno do espectro. Pais e cuidadores seguem uma corrida contra o tempo que é precioso para o tratamento, pelo período da plasticidade cerebral.

Também são muitos adultos e jovens com características do transtorno, que já passaram pelas etapas desafiadoras da vida sem saber que aquele incomodo insuportável com barulho, movimentos repetitivos e o ritmo diferente de entendimento e socialização podiam ser identificados e melhor aceitos.

Com muitas comunidades carentes e distantes de atendimento multidisciplinar, o diagnóstico aparece como barreira gigantesca em um país continental, já que todo esse processo passa pela condição de conhecimento e sensibilidade dos pais e familiares. A atitude de negar a condição pode ser muito mais comum do que se imagina. O conhecimento precisa chegar primeiro. É preciso falar sobre a condição, características, sintomas para que se possa estimular a aceitação, acolhida e compreensão.

Ana Martins é jornalista e escritora