Taxação do sol não prejudica economia garantida com energia solar

A preocupação com o fim do prazo para que os sistemas de energia solar garantissem até 2045 a manutenção de incentivos tarifários, por causa da Lei nº 14.300 de 2022, do Marco Legal da Geração Distribuída, gerou uma série de preocupações aos futuros consumidores.

Uma delas diz respeito se ainda é vantajoso investir em energia solar. A resposta é: sim. Afinal, a lei não traz nenhuma taxação extra para o consumidor, mas reduz apenas o percentual de crédito de energia que é abatido junto à distribuidora. Ele inclusive cita um exemplo prático.

Sem dúvida, economizar 95% é melhor do que 93%, mas economizar 93% é preferível a pagar a tarifa integral. Uma conta de R$ 2.000 seguirá reduzida a menos de R$ 150.

A Aneel prevê que a tarifa de energia elétrica do País deve subir 5,6%, em média. Além disso, o consumidor está sempre exposto a impactos não previstos, como acréscimos decorrentes de uma bandeira tarifária.

Por outro lado, o sistema fotovoltaico acaba valorizando o imóvel. Uma pesquisa realizada pela empresa QuintoAndar e Instituto Datafolha no fim de 2021 mostrou que o sistema solar fotovoltaico é o item mais desejado por brasileiros que vivem em casas e apartamentos.

Conforme o levantamento, 73% dos brasileiros que moram em casas gostariam de possuir um painel de energia solar. O item também lidera entre os equipamentos que o brasileiro gostaria de ter em seu apartamento: 74% citaram a solução.

No total, recupera-se o valor que o cliente investe por meio da economia de energia e ainda agrega mais valor ao imóvel.

Contudo, hoje se conclui que a energia solar é um excelente forma de economizar , pois de acordo com a ABSOLAR (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica) o retorno do investimento fica a partir de 30 meses o que é bastante atrativo e o principal intuito dos consumidores desse produto.