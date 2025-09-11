Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Sustentabilidade na Saúde

Escrito por
Jeftha Amanda producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Jeftha Amanda é engenheira ambiental
Legenda: Jeftha Amanda é engenheira ambiental

A sustentabilidade vai muito além de uma simples preocupação ambiental — é uma estratégia inteligente que harmoniza três pilares fundamentais: o ambiental, o econômico e o social. No setor da saúde, esse equilíbrio é essencial para promover um atendimento de qualidade, otimizar recursos e fortalecer o bem-estar coletivo. Quando esses pilares são integrados de forma consciente, os benefícios se multiplicam dentro e fora das unidades de saúde.

Hospitais que adotam sistemas de reuso de águas pluviais e efluentes tratados, por exemplo, contribuem para a preservação dos recursos hídricos e reduzem significativamente os custos operacionais. Essa prática sustentável garante que menos água seja desperdiçada e que o abastecimento seja mais eficiente, beneficiando tanto a instituição quanto a comunidade.

O gerenciamento correto de resíduos também é uma ação transformadora. A separação adequada entre materiais recicláveis, orgânicos e infectantes permite que grande parte dos resíduos seja reaproveitada ou descartada com segurança, reduzindo impactos ambientais e custos com incineração. Além disso, iniciativas como compostagem e parcerias com cooperativas de reciclagem geram valor social e promovem inclusão.

A eficiência energética é outro destaque. Hospitais que investem em iluminação LED, sensores de presença e sistemas de climatização inteligentes conseguem reduzir o consumo de energia sem comprometer o conforto dos pacientes. A instalação de painéis solares, por sua vez, representa uma fonte limpa e renovável que fortalece a autonomia energética das instituições.

Essas práticas mostram que a sustentabilidade na saúde não é apenas possível — é vantajosa. Ela transforma desafios em oportunidades, melhora a gestão, fortalece a confiança da população e contribui para um futuro mais saudável. Investir em sustentabilidade é cuidar da saúde das pessoas e do planeta ao mesmo tempo. É uma escolha consciente que gera impacto positivo duradouro.

Jeftha Amanda é engenheira ambiental

Jeftha Amanda é engenheira ambiental
Colaboradores

Sustentabilidade na Saúde

Jeftha Amanda
Há 1 hora
Leonardo José Peixoto Leal é professor
Colaboradores

35 anos do CDC! De onde viemos, como estamos e para onde vamos?

Leonardo José Peixoto Leal
Há 1 hora
Ginecologista e especialista em medicina reprodutiva
Colaboradores

Tecnologia, ética e os limites da ciência

Daniel Diógenes
Há 1 hora
Paula Dantas é especialista em gestão de pessoa
Colaboradores

O alto custo do RH que troca estratégia por assistência emocional

Paula Dantas
10 de Setembro de 2025
Rafael Maia é médico
Colaboradores

Além do diagnóstico: o efeito da neurocirurgia funcional

Rafael Maia
10 de Setembro de 2025
Arthur Frota é empreendedor
Colaboradores

Ceará, polo global de inovação

Arthur Frota
09 de Setembro de 2025
Carlos Átila é contador
Colaboradores

O futuro está no presente da contabilidade consultiva

Carlos Átila
09 de Setembro de 2025
Silvia Freitas é diretora pedagógica
Colaboradores

Alfabetização na idade certa

Silvia Freitas
08 de Setembro de 2025
Luciana Brites é psicopedagoga
Colaboradores

Dia da Alfabetização: Como saber se uma criança está alfabetizada?

Luciana Brites
08 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Inteligência Artificial e processo

Valdélio Muniz
07 de Setembro de 2025
João Appolinário é empreendedor
Colaboradores

Educação empreendedora: o que não se aprende na escola

João Appolinário
07 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Um cearense em Harvard

Gilson Barbosa
07 de Setembro de 2025
Valéria Corriça é fisioterapeuta
Colaboradores

Gestão Hospitalar Pós-COVID-19: aprendizados e perspectivas futuras

Valéria Corriça
06 de Setembro de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: São Francisco de Assis

Gonzaga Mota
06 de Setembro de 2025
Kaline Ferraz é dermatologista
Colaboradores

Melasma e os cuidados essenciais com a pele

Kaline Ferraz
05 de Setembro de 2025
Tatiana Veras é advogada
Colaboradores

Documentação médica e segurança jurídica

Tatiana Veras
05 de Setembro de 2025
Gilvando Figueiredo Junior é advogado
Colaboradores

A riqueza "esquecida"

Gilvando Figueiredo Junior
04 de Setembro de 2025
Manoela Abreu é psicopedagoga
Colaboradores

Protagonismo estudantil

Manoela Abreu
03 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Homenagem a Luis Fernando Veríssimo - o nosso Analista de Bagé

Gregório José
03 de Setembro de 2025
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Educação: dívida externa

Davi Marreiro
02 de Setembro de 2025