A sustentabilidade vai muito além de uma simples preocupação ambiental — é uma estratégia inteligente que harmoniza três pilares fundamentais: o ambiental, o econômico e o social. No setor da saúde, esse equilíbrio é essencial para promover um atendimento de qualidade, otimizar recursos e fortalecer o bem-estar coletivo. Quando esses pilares são integrados de forma consciente, os benefícios se multiplicam dentro e fora das unidades de saúde.

Hospitais que adotam sistemas de reuso de águas pluviais e efluentes tratados, por exemplo, contribuem para a preservação dos recursos hídricos e reduzem significativamente os custos operacionais. Essa prática sustentável garante que menos água seja desperdiçada e que o abastecimento seja mais eficiente, beneficiando tanto a instituição quanto a comunidade.

O gerenciamento correto de resíduos também é uma ação transformadora. A separação adequada entre materiais recicláveis, orgânicos e infectantes permite que grande parte dos resíduos seja reaproveitada ou descartada com segurança, reduzindo impactos ambientais e custos com incineração. Além disso, iniciativas como compostagem e parcerias com cooperativas de reciclagem geram valor social e promovem inclusão.

A eficiência energética é outro destaque. Hospitais que investem em iluminação LED, sensores de presença e sistemas de climatização inteligentes conseguem reduzir o consumo de energia sem comprometer o conforto dos pacientes. A instalação de painéis solares, por sua vez, representa uma fonte limpa e renovável que fortalece a autonomia energética das instituições.

Essas práticas mostram que a sustentabilidade na saúde não é apenas possível — é vantajosa. Ela transforma desafios em oportunidades, melhora a gestão, fortalece a confiança da população e contribui para um futuro mais saudável. Investir em sustentabilidade é cuidar da saúde das pessoas e do planeta ao mesmo tempo. É uma escolha consciente que gera impacto positivo duradouro.

Jeftha Amanda é engenheira ambiental