Sustentabilidade, governança e diversidade: um pacto para o ESG

O ESG está baseado em pilares de inclusão, sustentabilidade ambiental, espaço para que todos exercitem suas habilidades livremente e criação ou revisão de processos que respaldem todas as nossas ações. Para se comprometer com esses aspectos, a Locaweb Company vem atuando com diversas ações que demonstram nosso compromisso com a efetividade dos pilares de ESG. No final do último ano, ingressamos na Rede Brasil do Pacto Global, iniciativa da ONU, para mobilizar a comunidade empresarial na adoção e promoção de melhores práticas de trabalho, direitos humanos, meio ambiente, combate à corrupção e empoderamento da mulher. Estamos cientes do papel das empresas para o crescimento das economias e para o desenvolvimento humano.

Entre um dos mais importantes pilares considerados pela companhia, a frente de inclusão e diversidade tem sido uma conquista relevante. Com o comitê criado em 2019 atuamos em 7 frentes (Mulheres, LGBTQIAP+, Pessoas com Deficiência, Cultura e Origem, Gerações, Masculinidade e Positividade Corporal) para mitigar riscos, resolver conflitos e capacitar pessoas. Não basta apenas contratar mais pessoas de diferentes grupos, é importante também que se forneça um ambiente seguro para permanência, em que essas pessoas possam se desenvolver, agregar e sentirem-se verdadeiramente parte de seu contexto.

Sabemos que o caminho para a equidade é longo, mas um bom início consiste em dar voz a essas pessoas. Hoje o comitê atua com mais de 15 lideranças e cerca de 50 embaixadores que nos ajudam a estruturar as ações sobre o tema em toda a companhia.

Todas essas ações promovidas reafirmam honestidade e respeito pelas pessoas, que tornam a companhia um lugar mais seguro e acolhedor para todos. Promovemos rodas de conversa para discutir sobre as dores e identificar soluções para os problemas, grupos de afinidade, treinamentos e auxiliar na contratação de pessoas diversas.

Ao longo desses três anos, reforçamos estratégias para aumentar contratações de grupos subrepresentados e alavancar a carreira dentro da organização, como treinamentos de vieses inconscientes para liderança e RH, revisão de processos seletivos (internos e externos), programa de mentoring e de atração de talentos - como o Quero Ser Dev, focado em aumentar a participação feminina do mundo tech, e o Programa de Trainee, focado em oferecer mais oportunidades para grupos minoritários. Na última edição, entre os aprovados, foram 30% pretos ou pardos, 30% LGBTQIAP+ e 50% mulheres.

Uma vez dentro da organização, deve-se investir de forma recorrente na formação desses profissionais para que eles tenham bagagem e conhecimento para desempenhar as mais variadas funções, criando espaço para chegar a cargos de liderança.

Segundo um estudo recente da Escola de Direito de Harvard sobre Governança Corporativa, o envolvimento com o ESG resulta em reduções significativas no risco de turnover. O ESG, portanto, perpassa uma demanda atual, mas deve ser um compromisso presente na agenda de organizações e líderes já de olho no futuro.

Além disso, a responsabilidade social também é bastante forte no que tange a criação de uma empresa que se atenta às demandas da comunidade que a rodeia, de seus funcionários e do país. Não basta mais ter a sua opinião, mas movimentar-se diante dos fatos e mais, promover reais mudanças, cada um com sua parte, de dentro para fora. Entre outras ações, em 2021 promovemos a doação de cestas básicas, panetones e brinquedos para a comunidade do entorno da nossa sede.

Práticas sustentáveis também são uma frente que temos investido, como a adoção de medidas para melhorar a eficiência energética e preservação do meio ambiente. Entre as principais, está a manutenção de mais da metade do espaço da sede da Locaweb Company, com 35.000 metros quadrados de área verde nativa preservada. Pode-se destacar também a substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED, resultando numa redução expressiva do consumo de energia elétrica de 50% na parte de iluminação interna e de 44% na de iluminação externa.

Estamos todos caminhando, felizmente, para um novo momento. Momento em que empresas valorizam, de fato, as pessoas, talentos e vidas. Mas, sobretudo, formadas por pessoas que geram impacto na sociedade, no meio ambiente e em todos os pilares que compõem o ESG.

Então, cabe a mim e cabe a você começarmos desde já a construção do futuro que merecemos.

Simony Morais é diretora de Gente & Gestão na Locaweb Company