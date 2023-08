Surpresas arqueológicas

A arqueologia é uma ciência fascinante. Leva-nos a viajar pelo passado e a descobrir objetos e monumentos que resgatam a longa e tortuosa história da humanidade. Constantemente os estudos arqueológicos nos surpreendem, resultando do meticuloso e paciente trabalho dos especialistas.

Prova disso são algumas recentes descobertas. Inicialmente, o fóssil de uma aranha, datado de 310 milhões de anos, encontrado há 4 anos no entorno da cidade alemã de Osnabrück, a pouco mais de 400 quilômetros de Berlim, pelo pesquisador Tom Wolterbeek, da Universidade de Utrecht, na Holanda. Após alguns anos de análises, os cientistas concluíram que o fóssil pertence à Era Paleozoica e é uma espécie que jamais havia sido estudada.

A aranha recebeu o nome de Arthrolycosa wolterbeeki , em homenagem ao pesquisador que a encontrou. Dias atrás, noticiou-se o achado de um navio romano na costa italiana, carregado com centenas de ânforas, como eram denominados os jarros de terracota usados para transportar e guardar produtos naquele período, como o vinho, por exemplo. As ânforas, em perfeito estado de conservação, foram localizadas nas imediações do porto de Civitavecchia, 80 quilômetros ao noroeste de Roma.

O barco de 18 metros de comprimento, que afundou entre os séculos I e II a.C., consiste numa espetacular surpresa, testemunhando antigas rotas comerciais marítimas no Mediterrâneo, área onde dezenas de outros naufrágios provenientes das eras grega, romana e bizantina têm sido encontrados.

Outro fato excepcional foi a revelação das ruínas de um teatro particular pertencente a Nero, o quinto imperador romano (37 d.C. - 68 d.C.), que governou entre 54 d.C. e 68 d.C. As ruínas, mencionadas em textos romanos por Plínio, o Velho (23 d.C. - 79 d.C.), até então tinham seu paradeiro desconhecido. Foram desenterradas em Roma, a poucos metros da basílica de São Pedro, no Estado do Vaticano. Nesse local, o extravagante, libertino e impopular governante ensaiava poesia e música.

Ali se encontram decorações folheadas a ouro, elegantes colunas de mármore e restos de figurinos e cenários usados nas produções teatrais de Nero. A descoberta se deu ao acaso, durante escavações como parte do projeto de renovação de um palácio na Via della Conciliazone, que leva à Praça de São Pedro. E assim segue a espécie humana, reencontrando-se com seu passado…

Gilson Barbosa é jornalista