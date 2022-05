Sucessão estadual indefinida

Os governistas cearenses ainda não se definiram sobre o seu postulante ao Palácio da Abolição, embora sejam vários os referenciados, mas em perdurante clima de incerteza, com todos à espera de solução capaz de projetar um quadro positivo ainda incógnito, apesar da proximidade para a identificação de um nome que espelhe a união entre os pré-cogitados, assim, ensejando a chancela do grupo situacionista.

Se a titular do Executivo persiste na intenção de ali permanecer, outros três são frequentemente citados em todas as listas, embora nenhum haja se considerado mais eficaz, aumentando a dúvida de que o panorama, afinal, se consolidará ou não, nos próximos dias.

Os oposicionistas já se firmaram na escolha do Capitão Wagner, mesmo alguns integrantes de sua sigla preferindo mais tempo para melhor selecionar, com isso, a atual governadora aguarda uma deliberação positiva quanto à indicação oficial, sem titubeios, possibilitando a que todos possam caminhar em linha reta, rumo às convenções, e logo em seguida, iniciarem as respectivas campanhas com firmeza e determinação, visando êxito na batalha urnística de 05 de outubro vindouro.

Entre os que compõem o quarteto pedetista, além de Izolda Cela, estão Mauro Filho, Roberto Cláudio e Evandro Leitão, todos inseridos num esquema seletivo, que será deslindado pelos convencionais, numa configuração de contornos exequíveis, quando as mobilizações mais populares forem deflagradas.

Alguns observadores políticos acham natural o quadro de indefinição na legenda ora na chefia do Estado, até mesmo por que, conforme tais analistas, todos os listados como postulantes são qualificados para comandar os destinos da gente alencarina.

Por sua vez, o futuro senador (ex-governador Camilo Santana) encontra-se em plena articulação, devendo concorrer com amplas possibilidades, num ritmo que vislumbra ação discreta, expondo suas realizações amparadas nos anos em que procurou, com dinamismo, governar a nossa Unidade Federada.

É nesse cenário que vamos nos situar, cantarolando o amor febril pelo Ceará e pelo Brasil, confiando-se em que, o vitorioso venha a pugnar pelos anseios de desenvolvimento e bem-estar social de nosso povo.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte