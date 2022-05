Sucessão ainda sem decisões

Somente já estão direcionados em configuração consolidada para o pleito presidencial os postulantes Lula da Silva, Jair Bolsonaro e Ciro Gomes, enquanto os demais cogitados ainda não formalizaram qualquer apresentação, envolvidos que estão numa seletividade incerta, embora – é o caso de João Dória –, sejam buscadas soluções mais consentâneas, até mesmo compondo chapa na condição de vice, porém, em articulações inconclusas, não obstante esteja se aproximando o período das convenções partidárias.

É provável que, nos próximos dias, as composições venham a ser efetivadas, ensejando a que o embate desponte, com o anúncio de variados nomes, definidos em conversas de lideranças partidárias, num esforço para que seja redesenhado, sem atropelos, os esboços traçados por cada legenda, que aguardam convites com vistas à ultimação de tal panorama para chegarem à mídia, numa habilitação que não pode mais sofrer delongas, assim, finalizando-se os contatos objetivando à árdua competição, em outubro do ano em curso.

Cogita-se, nos bastidores, que o atual titular do Planalto já encontrou o seu companheiro de chapa, apesar de menção ao respectivo nome ser conjecturada apenas na mídia, também restrita às cúpulas dos partidos interessados, aguardando-se, portanto, que até o final do mês recém iniciado, tudo fique melhor delineado.

Há quem vaticine que tais soluções emergirão nas duas semanas vindouras, completando-se o quadro definitivo, num início de luta que assume contornos de vibratilidade, em meios a comícios e programas eleitorais no rádio e na televisão, conduzidos por especialistas minunciosamente escolhidos para essa pugna prioritária, sob as vistas atentas de um povo curioso, ávido para conhecer os preferidos nas urnas.

Não é justificável que as agremiações políticas prorroguem decisão dessa magnitude, trazendo, em consequência, prejuízo àqueles que se propuserem a integrar grupos de mobilização de eleitores e simpatizantes, dispostos a contribuir no rumo da vitória de seu partido.

Para os proteladores, há o consolo de se recordar o adágio segundo o qual “devagar se vai ao longe”, oportunamente enfatizado para justificar enervante demora.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte