STJ e a PEC da relevância

Se a jurisprudência defensiva do STJ, sobretudo pela Súmula 7, já era desafiadora para admissão de Recursos Especiais, eis que surge um novo filtro, agora constitucional, a complementar o afunilamento recursal para a corte extraordinária: a relevância.

A Câmara dos Deputados aprovou, em 13/07, a PEC 39/21, que estabelece a obrigação de o recorrente demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas. Assim, acrescenta os §§ 1º e 2º ao art. 105 da Constituição e renumera o parágrafo único para instituir, no Recurso Especial, o requisito da relevância das questões de direito federal infraconstitucional.

À semelhança da “Repercussão Geral” requisitada nos Recursos Extraordinários, no âmbito do STF, a relevância é mais um filtro para inviabilizar que processos de menor importância cheguem à corte e congestionem seu fluxo, somando-se à jurisprudência defensiva do Tribunal, a exemplo da Súmula 7, a qual impede a reanálise (e não a revaloração) de fatos e provas.

Pelo texto, haverá presunção de relevância nas ações penais, de improbidade administrativa, com valor maior que 500 salários mínimos e que possam gerar inelegibilidade. Além disso, nas situações em que o acórdão recorrido contraria jurisprudência dominante do STJ e outras previstas em lei. Contudo, para além da relevância constitucionalmente presumida, como tornar objetivos os critérios de relevância, sem deixá-los à mercê da discricionariedade dos Ministros? Não há fórmula que sintetize com clareza absoluta a relevância de uma questão jurídica.

Fato é que a Súmula 7 já é um filtro desafiador àqueles que buscam uma resposta do STJ. O novo critério de admissibilidade filtrará ainda mais o acesso à Corte da Cidadania, prestigiando as controvérsias jurídicas de grande relevância, as quais transcendem o direito subjetivo das partes. Se, por um lado, é preciso uma filtragem para evitar o congestionamento do STJ, o qual, só em 2021, julgou mais de 400 mil processos; por outro, não se pode criar obstáculos intransponíveis para a aplicação do direito ao caso concreto, que, muitas vezes, exige uma resposta da instância extraordinária. A PEC segue para promulgação.

Lívia Chaves Leite é advogada