STF e a lei da improbidade

O ministro Alexandre de Moraes suspendeu, em decisão monocrática, portanto ad referendum, dois relevantes trechos da nova Lei de Improbidade, recentemente atualizada pelo Congresso Nacional.

O primeiro trecho suspenso diz respeito à exclusividade do Ministério Público em propor ações de improbidade. Com a determinação de suspensão do dispositivo da mencionada Lei, outras pessoas jurídicas interessadas voltam a poder propor ações de improbidade, como era antes, contra os administradores públicos. A mudança recente havia retirado essa possibilidade dos Municípios, Estados e União, por exemplo.

O segundo trecho suspenso previa que a assessoria jurídica que emitiu o parecer pela legalidade do ato questionado em ação de improbidade, ficava obrigada a defender o gestor até decisão final do processo judicial, ou seja até o trânsito em julgado.

Ambos os trechos sempre foram polêmicos, é verdade. Mas não se pode “fingir que não viu” um único homem, respeitável obviamente, também porquanto Ministro da Suprema Corte brasileira, ter o poder inigualável – a não ser por outros integrantes da mesma Corte – de suspender trechos de lei recentemente debatida e aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, por inúmeros parlamentares representantes do povo, bem como sancionada pelo chefe do executivo nacional. E fez isso sozinho.

Em tempo, a Lei 9868/1999, que disciplina a ação direta de inconstitucionalidade (ADI), prevê, em seu artigo 10, que a medida cautelar deve ser concedida apenas por maioria absoluta dos membros do tribunal. A própria Constituição Federal reza em seu artigo 97, que somente pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal pode ser declarada a inconstitucionalidade da lei. É a chamada cláusula de reserva de plenário.

Não fosse isso, acerca da matéria, realmente as duas previsões legais eram absurdas, especialmente a última, que obrigava a assessoria jurídica parecerista a defender o gestor até decisão final em processo judicial, em claro desrespeito à advocacia, inclusive em relação ao direito aos honorários advocatícios, bem como desprezando a relação de confiança sempre relevante entre advogado e cliente.

Igor Cesar Rodrigues é conselheiro estadual e presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo da OAB/CE