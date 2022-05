Startups: usuários devem ser os donos das informações

Dentre os vários dados que usuários de aplicativos têm de fornecer às plataformas, como número de cartão de crédito, renda mensal, endereço, talvez os mais sensíveis sejam aqueles relacionados à saúde, a exemplo do histórico de doenças, exames e medicações. Pensando nisso, a startup cearense iDun oferece uma plataforma capaz de integrar todo o histórico de exames e consultas dos pacientes garantindo o sigilo dessas informações.

Queremos que o paciente seja, de fato, o dono de seu prontuário médico, sem intermediários. Assim, a iDun garante a segurança de seus usuários e o sigilo das informações nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) ao mesmo tempo em que expande suas funcionalidades para integrar médicos, clínicas de exames e pacientes.

Os médicos cadastrados na plataforma só terão acesso àqueles dados de saúde que o paciente permitir. Além disso, o usuário poderá deixar de compartilhar seus exames com o profissional de saúde, a qualquer momento, se assim desejar, de modo que o acesso aos dados fica restrito apenas aos médicos previamente autorizados pelo paciente.

Assim como todas as startups de sucesso, que hoje fazem parte do dia a dia das pessoas, a iDun nasceu com uma proposta inovadora, baseada em uma plataforma tecnológica, que pretende simplificar problemas comuns a uma grande quantidade de pessoas. Buscamos resolver as dores dos usuários da área de saúde, que hoje ainda sofrem com filas de espera, dificuldade para encontrar o médico certo, dentre outros inconvenientes.

Por exemplo, hoje o autoatendimento no setor de saúde ainda é muito incipiente e na grande maioria das clínicas a autorização de consulta ainda é feita no balcão. Nós queremos melhorar essa experiência, dando mais comodidade às pessoas para que elas possam ter menor tempo de permanência nas clínicas.

Já o médico que recebe o paciente pela primeira vez, já fica sabendo, por meio da iDun, de todos os parâmetros dos últimos exames. Com isso, otimiza o tempo da consulta, podendo focar no que realmente interessa. Portanto, ao integrar todo o histórico de exames e consultas dos pacientes, o aplicativo melhora a experiência de todos os envolvidos, unindo diversas funcionalidades e segurança de dados.