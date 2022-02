Startups serão alvo de investimentos qualificados

O mercado de startups vem batendo sucessivos recordes nos últimos anos no Brasil e no mundo, seja na criação de empresas, em investimentos recebidos ou em número de usuários. De 2015 a 2019, período pré-Covid, o número de startups no Brasil mais do que triplicou, passando de 4.151 para 12.727, segundo a Associação Brasileira de Startups.

Mesmo com as restrições causadas pela pandemia, o segmento não parou de crescer, diferente de setores mais tradicionais. Para o usuário, essas plataformas oferecem maior praticidade para usufruir dos mais diferentes serviços, como pedir uma refeição, agendar um atendimento médico ou realizar transações bancárias. Para quem investe, as startups apresentam uma enorme oportunidade de retorno, sobretudo, pela grande expectativa de escalar a operação a um baixo custo, se comparado com outros negócios.

Em 2021 os investimentos no setor triplicaram, chegando a mais de R$ 46 bilhões, de acordo com a Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital. Para este ano, a perspectiva é de que o volume de investimentos em startups se mantenha estável, mas com aportes mais qualificados, focados em startups mais estruturadas, que estejam com times mais maduros e, o mais importante, mostrando resultados para os investidores e benefícios aos usuários. A startup cearense iDun, que nasceu com a proposta de integrar o histórico de saúde em um só lugar, conta hoje com 10 mil usuários e a meta é chegar a 200 mil nos próximos meses.

Se no curto prazo a tendência é de estabilização no volume de investimentos, após um melhor delineamento do cenário macroeconômico, o setor deverá continuar crescendo em níveis expressivos. No caso do Brasil, que ainda é muito analógico e com muitas oportunidades de melhorias em vários serviços básicos, como saúde e educação, o potencial é enorme.

Para investidores estrangeiros de fundos de venture capital, o Brasil é visto como um dos grandes mercados a serem explorados e isso tem aquecido o segmento de startups. Entretanto, embora apresentem um futuro promissor, as startups estão inseridas em um ambiente cada vez mais competitivo no qual irão prevalecer aquelas plataformas que, de fato, resolvam as dores de seus clientes.

Diogo Rolim é médico e CEO da startup de saúde cearense iDun