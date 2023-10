Sou tricolor de coração

Data de 1952, quando descobri o Fluminense como o time de minha paixão. Naquele ano, meu pai era comerciante no mercado público de Juazeiro, e vendia uns espelhos redondos que era muito comum os homens usarem. Tais espelhos traziam no seu verso emblemas dos times de futebol, principalmente dos times do Rio de Janeiro e do Recife. São Paulo, nesta época, nem existia em termos de futebol para nós nordestinos. Quem é da nossa época sabe disto. Pois bem, o emblema e as cores tricolores do Fluminense é que me fascinaram e me chamaram a atenção, e daí nasceu essa minha paixão por ele.

Dos garotos de minha época em Juazeiro que torciam pelo Fluminense, guardo boas lembranças de Hortêncio Xavier, Damião Tetéu, Nilo Silva Thé, Norões Oliveira, Bosco Monteiro e Nestor Gondim. Todos eles tiveram carreira brilhante na vida. De um torcedor veterano, lembro-me de Taumaturgo, filho do Sr. Joaquim Mansinho, dono de uma casa de santo e que morava no Rio de Janeiro. Naquela época não havia televisão, o rádio era nossa atração. Todos os domingos nós íamos assistir aos jogos do Campeonato Carioca na casa do Sr. Nery e Dn. Lia, em companhia do seu filho Aluísio Neru, torcedor apaixonado pelo Vasco da Gama. Bons tempos aqueles. Ainda guardo bem viva na memória a escalação do Fluminense daquele ano de 52 era: Castilho, Pindaro e Pinheiro, Jair Santana, Edson e Bigode, Telê, Didi, Marinho, Orlando e Quincas.

Em 1965, vim morar em Crato, e aqui me identifiquei com a família tricolor que mesmo não sendo das maiores, é firme e forte. Lembro-me de Dr. Dalmir Peixoto, Zé Vicente, Pe. Gonçalo, Zé Milton Arrais, Zé Primo, Geovane Brito, Pedro Brito, Joaquim Nunes, Artur da Brahma, Genésio dos motores, Orlando do Bradesco, Macarinho do cinema, Jackson Duarte, Rogério Machado, Eldon Menezes, Carlinhos da Casa dos Esportes, Zezinho Barbosa, Júnior Brasil, Bacurau da Saaec, Tobinha Rafael, Waldemar e Doro Eufrásio, Luiz (jornaleiro do Diário do Nordeste), Pedrinho (jornaleiro da Tribuna do Ceará), Paulinho de Bantim, Emerson Bezerra, Duda Sucupira, Mauricio Brito, Waldemar Albuquerque, Bastião Frandeiro, Emane Neto Arraes, Pedro Celso, Paulo César Rota, Zé Flávio Teles, Alexandre Arraes, João Bacurau, Fernandão, Luizinho do Mirandão, Ruseo Leite, Chico Pão, Dote, Chico leiteiro, José Ary, Frank, Delci Filho, Mano do Grangeiro, Chesma do Cartório, Nestil, Antônio do Esplanada, José Rodrigues do Café Itaytera, Zagueirão, os filhos de Zé Leite e o Sr. Gilson Ribeiro, capitaneados por Walter e Duda; Vailson e Duval; Chico Andorinha.

Todas as vezes que o Fluminense foi campeão fizemos carreata, inclusive indo até Juazeiro. Em 1976, o Fluminense, conhecido como “a máquina”, veio fazer o jogo inaugural no Estádio Rumeirão, em Juazeiro. O jogador de destaque era Rivelino, e no final desse jogo, fui até ele e tiramos uma foto juntos, em seguida ele me presenteou com sua camisa 10. O último título do Carioca conquistado por ele foi em 1995. Por sinal, o Fluminense é o time que tem mais título no Rio. O Fluminense jogou duas vezes no Cariri. E em Crato também formei no time e ganhei do técnico Cláudio a camisa branca de número 14, as quais guardo com muito carinho. Há uns dois anos, o Fluminense veio jogar com o Ceará em Fortaleza e fui assistir, jogo este em que o tricolor foi derrotado por 1 a 0. Nesta sua passagem por Fortaleza, passei um bom tempo com a delegação no Hotel Marina, onde fui presenteado pelo médico Dr. Galo com a camisa número 4. Sempre uso camisas do meu time aos domingos. Há alguns anos, o Fluminense veio disputar com o Flamengo um Fla x Flu em Campina Grande, e lá vou eu com meu filho Tom e os flamenguistas Dr. Walter Brito e seu filho Waltinho e Cristovaldo Sucupira.

Nas minhas idas ao Rio, tive oportunidade de assisti-lo jogando com o Vasco da Gama, América, Bangu, Botafogo e Flamengo, inclusive decisões dramáticas de Fla x Flu, no Maracanã. Numa dessas viagens fui até as Laranjeiras visitar sua majestosa sede, onde fui presenteado

com um livro "História do Fluminense", de Paulo Coelho Neto, escritor e torcedor apaixonado, e ganhei uma camisa da torcida organizada Ilha Flu. Dentre a sua grande legião de torcedores que o coloca entre as maiores torcidas do Brasil, somos a quarta torcida, destacam-se Chico Buarque, Jô Soares, o ministro Pedro Malan, Paulo Condi, prefeito do Rio, Barbosa Lima Sobrinho, José Carlos Araújo, Gilberto Gil, Fagner, Joana, Silvio Santos, Heitor Cony e Mário Lago, Paulo Tapajós, Artur Moreira Lima, João Havelange, Blota Júnior, Bibi Ferreira, Paulo Nogueira Batista, Telê Santana e Bob Nelson (cantor cowboy de nossa geração), inclusive encontramo-nos certa vez no Hotel Savanah e mostrou-me sua carteira de sócio-proprietário do Fluminense. Os que se foram: Nélson Rodrigues, Tom Jobim, Elis Regina, Nara Leão, Flávio Cavalcanti, Cartola – o sambista e o jurista Evaristo de Morais. Por essa amostragem, dá para se ter uma ideia do que é essa paixão nacional chamada Fluminense.

Tinha por hábito, quando ia ao Rio, trazer camisas do Fluminense para meus filhos quando crianças, e por isto todos se tornaram torcedores deste time, o que é motivo de alegria para mim. E hoje, já estou fazendo a mesma coisa com os meus netos, a todos já dei uma camisa. Quem sabe não estou plantando uma semente boa do tricolor. Passamos momentos de angústia com os rebaixamentos para a segunda e terceira divisão, mas com muita fé e esperança na sua volta para a primeira divisão, seu verdadeiro lugar. Por tudo isto sou tricolor de coração.

Minha família: o casal Humberto Mendonça e Antonieta Mendonça. Filhos: Cibelly Mendonça, Danielly Mendonça, Christina Mendonça, Humberto Antônio Mendonça. Netos: Ana Clara, Gabriel Barreto e Lucas Barreto. Primo: André Barreto.

Agora, nessa minha estada em Fortaleza, quero destacar os seguintes torcedores: Mauro Gurgel, Luís Gastão Bitencourt, Antônio Monteiro, prof. Régio Oliveira, Marcos Freitas, Nilo Fernandes, José Ribamar Freire, João Lopes, Marcos Malheiros, Heraldo Antunes, Luiz do Hotel Paraíso em Várzea Alegre, Raimundo Anastácio.

Agradeço aos meus amigos Wilton Bezerra, Tom Barros, Dudu, Silvio Carlos e Lúcio Brasileiro pelas considerações.

Quero pedir desculpas por qualquer omissão de nomes e fatos se me falhou a memória.

“O meu berço tricolor. Tudo começou no longínquo 1952. E nos dias atuais, estou comemorando 71 anos que torço por esse querido time que é o Fluminense Football Club, do Rio de Janeiro. Por conseguinte – como já expliquei no meu livro “A lição do Tempo e Minhas Paixões”, o Fluminense está entre as minhas paixões. Hoje, aos 83 anos de idade bem vividos, com uma família maravilhosa, continuo o mesmo de 1952, quando tinha apenas os meus 12 anos. E esse amor pelo Fluminense só fez crescer... pois surgiram novos torcedores deste time, dentro da minha família, aumentando a minha paixão.

Decorrido todo esse tempo, só guardei boas lembranças do nosso Fluminense. Considero o hino deste clube o mais bonito, dentre os hinos dos times de futebol do Brasil. Para coroar essa gloriosa história do Fluminense Football Club, para a alegria da sua fiel torcida, vamos conquistar a taça dos Libertadores, se Deus quiser.

Uma das coisas que mais me orgulha, que me faz bem à alma, é constatar que o Fluminense – um time da elite – é o time das crianças. É um encanto você ir ao Maracanã, em um jogo do Fluminense, e ver tantas crianças, como a garantir o futuro da torcida do tricolor carioca. O Fluminense é um time da massa. Sua torcida é feita de pessoas simples, de todas as raças e de todas as cores... Desde os operários aos empresários. Tudo vivido sem discriminação. Pois todos são pessoas de bem.”

Glória eterna ao Fluminense Football Club.

O Fluminense nasceu com a vocação da eternidade ... tudo pode passar ... Só o TRICOLOR não passará jamais.

Nelson Rodrigues

Humberto Mendonça é empresário