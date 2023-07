Sou do Nordeste com orgulho e com saudade

Relações Internacionais podem parecer um tema distante para a maioria das pessoas. Mas a relação entre nações estrangeiras começa entre seus cidadãos, em questões que iniciam com impacto em uma comunidade local e que se ampliam para parcerias entre universidades, governos, multinacionais e a sociedade civil. Ao finalizar meu trabalho como cônsul-geral dos Estados Unidos no Recife, percebo o quanto a relação entre os EUA e o Nordeste do Brasil é histórica e se renova a cada ano com a ação conjunta baseada em valores comuns aos nossos povos. Juntos, fazemos mudanças concretas e criamos espaços mais inclusivas para todos em nossa sociedade.

Do Piauí a Alagoas, passando pelo Ceará e Paraíba, os três últimos anos foram marcados por parcerias, conquistas e desafios. Cheguei no meio da pandemia da Covid-19 e, com o apoio de minha equipe, adaptamos programas e reuniões para o mundo virtual. Conseguimos instalar um hospital de campanha em Bacabal, em parceria com a USAID e o Governo do Maranhão; e após o impacto de chuvas intensas no Recife, distribuímos kits de alimentos e de higiene com o auxílio do SAMU e do Compaz.



Nos últimos três anos, implementamos iniciativas de apoio aos Direitos Humanos para as comunidades LGBTQIA+, aos povos quilombolas, e de combate à violência de gênero; debatemos e importância de ampliar fontes de energia renovável; patrocinamos projetos que reforçam a relevância da inclusão e acessibilidade; apoiamos alunos de escolas públicas a estudarem em universidades dos EUA; e instituições de ensino a promover o ensino de inglês e atividades de STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) - e nesta área, fiquei emocionada ao acompanhar projeto em Mossoró (RN) que reuniu estudantes do MIT e da UFERSA na construção do protótipo de um veículo programado para explorar a Caatinga.



Economia e comércio também são pautas frequentes no trabalho do consulado. Por isso, promovemos diversos encontros com empresas americanas que atuam nos oito estados da região e que são geradoras de emprego para brasileiros. Mais de 40 companhias integram o U.S. Business Forum e tratam sobre oportunidades de novos negócios no Nordeste.

Preciso reforçar nosso empenho incessante para melhor atender ao solicitante de visto. Destaco uma conquista recente: Recife ganhou um Centro de Entrega de Documentos, que vai atender principalmente quem quer renovar o visto.

Como incentivadora da liderança feminina, preciso mencionar que a força da mulher nordestina me conquistou: das pequenas empreendedoras às líderes de grandes empresas, todas me ensinaram algo e mostraram foco para fazer suas empresas e comunidades prosperarem,

Sou do Nordeste com orgulho e com saudade. No meu retorno para os Estados Unidos, levo na bagagem o som do frevo e lembranças da Sinagoga na Rua do Bom Jesus; o sabor do mel do Piauí e do baião do Ceará; da histórica base aérea americana no Rio Grande do Norte. Thank you all!

Jessica Simon é cônsul-geral dos Estados Unidos no Recife