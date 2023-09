SOS na guerra aos juros

Já passou da hora de pôr um fim na farra das administradoras de cartões de crédito na cobrança de juros exorbitantes no crédito rotativo. Os brasileiros não suportam mais, no último mês de julho essa taxa disparou para 445 % ao ano e hoje é uma pauta que deve ser prioridade do Governo, Banco Central, Ministério da Fazenda e Congresso Nacional.

Esperamos uma resposta do Congresso Nacional na votação de um Projeto de Lei de autoria do deputado federal Alencar Santana (PT/SP) que limita os juros em 100 % ao ano, ou seja, se a pessoa não conseguir pagar a dívida no prazo de um ano, essa dívida vai no máximo dobrar. Ainda está alto, mas já é um avanço nesse combate aos juros extorsivos.

Atualmente, no Brasil, 40% de todos os produtos e serviços consumidos são pagos com cartão de crédito. No ano passado, a quantidade de cartão de crédito em uso no país representava quase o dobro da população economicamente ativa, mas essa facilidade pode sair muito caro se não houver um planejamento, ou seja é o crédito mais fácil e caro no país e que tem levado muitos brasileiros ao endividamento, que é uma verdadeira bola de neve.

Devido a essa taxa, uma das maiores do mundo, o nível de inadimplência está muito alto, em torno de 40%. Diante a taxa selic, em média 13% ao ano, trata-se de spread bancário absurdo. Metade das compras através do cartão de crédito no Brasil são no parcelamento sem juros, movimentando R$ 1 trilhão em 2022. Portanto, urge a equalização dos juros e também ressaltar a importância da manutenção do parcelamento sem juros.

Com essas medidas estaremos protegendo o consumidor e o pequeno negócio de comércio e serviços. A compra parcelada sem juros é essencial para o consumo e para a retomada da economia brasileira. Caso contrário, a economia informal tomará proporções desastrosas, com aumento no risco de roubos e fraudes, diminuindo a arrecadação do governo.

Rodrigo Pereira é administrador de empresas, cientista político e radialista