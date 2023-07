Sororidade, é isso

Você certamente já ouviu falar sobre fraternidade e é fácil deduzir que você saiba que esse termo representa a boa relação entre os homens. Mas hoje vamos falar da versão feminina desse substantivo; a sororidade. Um conceito ausente nos dicionários clássicos da língua portuguesa mas que recentemente mas que vem sendo difundido há muitos anos, ligado ao movimento feminista. Sororidade pode representar empatia, confiança, cooperação e acolhimento. O movimento em defesa das mulheres usa o termo para expressar um sentimento de respeito mútuo à nossa dignidade, a nossa integridade física, mental e psicologica.

Embora sejamos diferentes e únicas, nós mulheres temos muitas lutas e conquistas em comum. Nos unindo e tomando para nós a luta de todas; podemos dizer que precisamos ainda buscar direitos básicos, como confiança, segurança e respeito. Precisamos ainda defender a nossa vida, independente das nossas escolhas. Precisamos ainda dizer que o nosso “não” precisa ser acatado e respeitado, especialmente contra todas as formas de exclusão, opressão e violência que nos atingem diariamente.

O termo sororidade tem cerca de 50 anos, de acordo com a literatura, foi em 1970, quando a escritora kate millett, líder feminista na época, propôs a palavra para contruir uma ideia presente no dia a dia da luta em defesa das mulheres, agregando e unindo todas elas independente das diferentes classes sociais, religiões e etnia. Na prática a sororidade não pode ser limitada a gentileza entre mulheres, mas também uma ferramenta política capaz de transformar a defesa da vida e a segurança integral das mulheres.

Não podemos nos limitar e muito menos permitir retrocessos. Demorou muito mas depois que as mulheres ocuparam espaços de liderança e poder, o mundo percebeu que esse é um caminho sem volta.

Cada vez que a mulher é julgada pela roupa, pela fala, pelo apetite profissional, cada vez que ela é responsabilidade pela violência sofrida, é um dano social incalculável. Que não precisemos aguardar as próximas gerações para termos uma vida sem violência, com respeito e igualdade. O mundo ainda precisa entender isso.

Ana Martins jornalista e escritora