Somos todos Vini Júnior

Os vergonhosos fatos envolvendo o atacante brasileiro Vinicius Júnior, vítima de racismo durante jogo do Real Madrid contra o Valencia, pelo campeonato espanhol de futebol, expuseram claramente o quanto está arraigado o preconceito racial neste esporte. Vini Júnior, de apenas 22 anos e promissora carreira na equipe madrilenha, tem sido sistematicamente alvo de 11 ataques racistas desde 2021. Desta vez, porém, as agressões verbais que sofreu no Estádio Mestalla, em Valencia, atingiram um nível absurdo, repercutindo mundialmente.

Em poucas horas, o planeta inteiro cobrou posicionamentos por parte de La Liga, a instituição que organiza o campeonato nacional espanhol, e da federação de futebol do país. Ambas, por meio de seus presidentes, reconheceram que o problema é sério e precisa ser combatido seriamente. Dentre outros ataques sofridos por Vini Júnior, ainda em janeiro deste ano, um boneco com a camisa do jogador foi pendurado por torcedores do Atlético de Madrid, em posição de enforcamento, num viaduto da capital espanhola.

Outros ataques ocorreram com imagens suas, vandalizadas por torcedores de outros times. O racismo nos estádios espanhóis não acontece somente nos dias atuais. Ainda em 1997, por exemplo, o ex-lateral brasileiro Roberto Carlos, que também atuou pela mesma equipe de Vini, foi alvo de ataques racistas por parte de torcedores adversários do Real Madrid, onde atuava.

Chegamos mesmo ao limite do intolerável, também no futebol. Vini Júnior, apesar de toda a difícil situação que enfrenta, decidiu permanecer no time e ficar pelo menos até 2027, quando termina seu atual contrato. Diante do apoio recebido dos companheiros de equipe e até de jogadores de outras agremiações de futebol, ele empenha-se agora numa campanha intensa de combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância no esporte.

A repercussão do caso provocou a cobrança de elevada multa ao Valencia e a prisão de torcedores do clube identificados como causadores dos incidentes. É preciso mesmo ir a fundo na questão e pôr um basta na atual realidade dos estádios espanhóis e de outros países europeus. Somos todos Vini Júnior!

Gilson Barbosa é jornalista