Somos o rádio e a televisão

Há 46 anos a Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão – ACERT congrega e representa as emissoras abertas de Rádio (AM e FM) e de Televisão instaladas no estado do Ceará; despontando no norte e nordeste do Brasil como uma das mais sólidas e atuantes associações de empresas de radiodifusão. Vibrantes e idealistas ex-presidentes desta associação fomentaram o setor de radiodifusão cearense desde os idos de 1977.

O rádio e a televisão cearenses se impõem pelo profissionalismo e credibilidade. Presente em cerca de 78% dos lares de nossos conterrâneos, o Rádio é escutado por pelo menos 4h e 49 minutos por dia. Só na Grande Fortaleza, 82% da população escuta rádio por mais de quatro horas no dia.

Não há outro veículo de comunicação mais intimista que o rádio, o que o faz membro da família de seus ouvintes se firmando no melhor conceito. O Rádio não é um meio de comunicação, mas um modo de comunicar. Como o mais confiável formador de opiniões, o Rádio tem o privilégio de ser o veículo vendedor com a mais acreditada capilaridade.

Aprimorando o processo de produção e de programação, o rádio atualiza-se na convivência intercomplementar das tecnologias streaming e broadcasting. Sempre buscando a inovação, o rádio habita atualmente também nas multiplataformas digitais, prestigiando sempre a educação e a cultura regional.

A televisão não deixa por menos, pois detém o maior alcance da população, com 88% de audiência. Não foi por outra razão que a televisão conquistou 60% da verba publicitária nacional em 2020; estamos falando de R$ 24 bilhões.

Contando sempre com a valiosa participação das radiodifusoras e suas afiliadas, a ACERT tem promovido inúmeras campanhas de utilidade pública com propósitos educativos para os demais segmentos da sociedade. Afirmando-se como agente do desenvolvimento social, a ACERT se tem mantido inarredável na defesa dos princípios democráticos da liberdade de imprensa e da livre empresa.

Afro Lourenço é presidente da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão - ACERT