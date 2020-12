Sobre ganhar e perder

Na vida, todos nós queremos ganhar, superar um desafio. É uma vontade que é da natureza humana. Mas nem sempre conseguimos. Às vezes, nos esforçamos tanto em uma ação, que, quando achamos que estamos vencendo, na verdade começamos a perder há muito tempo. E disso vêm a decepção e a tristeza. Muitas pessoas acham que elas só devem ganhar e nunca perder. Tolice. Mal sabem que aquelas que compreendem a derrota são as que mais vencem. Porque não se deixam abater por uma queda.

Aprendem a se levantar e seguir em frente. Se erguer e continuar têm sido uma das coisas mais difíceis que a humanidade enfrenta. Quantas pessoas desanimam quando não conseguem o emprego desejado, quando perdem alguém que ama, quando as lutas parecem não terem mais fim? A tristeza só é plantada no nosso coração quando nós não sabemos perder e não reconhecemos a derrota.Sim, erramos constantemente, e a superação do medo de perder está nisso: quando assumimos nossa condição frágil de ser humano e percebemos que errar faz parte do viver.

Perdemos empregos, mas não devemos perder o gosto pelo trabalho. Perdemos alguém, mas não devemos abandonar o nosso eu. A saudade estará a cada dia no nosso coração, mas ela deve ser sempre um sentimento de recordação, não de degradação de nós mesmos. Perdemos sonhos, mas devemos sempre buscar outros para recomeçar.

A beleza da vida está em justamente reconhecermos que as derrotas são necessárias para fazer com que a gente aprenda a viver. É bom quando ganhamos, mas não é ruim quando perdemos. Adquirimos mais maturidade, mais estímulo para superar os erros. Que a gente saiba ganhar, com humildade, sem querer passar por cima de ninguém. E que a gente saiba perder e recomeçar. Que o sabor da vitória jamais faça sombra ao aprendizado que existe na derrota.

Gabriel Rodrigues Morais

Jornalista