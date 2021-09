Sobre corrupção e safadezas

Legenda: Gilson Barbosa é jornalista Foto: Arquivo pessoal

De há muito sabemos sobre como a concupiscência com os recursos públicos e a falta de respeito para com a população têm marcado a história política do Brasil. Após o advento da Constituição Federal de 1988 e da instituição de mecanismos que vieram a aprofundar investigações e a fiscalização do uso dos recursos públicos, intensificaram-se as denúncias sobre a malversação criminosa dos impostos arduamente pagos pelos contribuintes.

Entre tantas falcatruas praticadas por políticos e gestores em projetos dos mais diversos tipos, chegamos hoje ao impressionante número de mais de 4.700 obras federais abandonadas por todo o território nacional. A mais antiga delas é a usina nuclear de Angra 3, iniciada em 1981, ainda no governo do general João Baptista de Figueiredo (1918-1999), o último dirigente da ditadura militar, e ainda hoje sem previsão de conclusão.

Mas são muitas as obras iniciadas há anos, em clima de festa e foguetório, promessas vazias e com previsões de entrega jamais concretizadas. Entre outros exemplos estão o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Cuiabá (MT), prometido para a Copa de 2014 e até hoje paralisado, com trens e estruturas expostas à ação de chuva e sol; o Hospital do Câncer de Aracaju (SE), cujas obras, inciadas em 2017, permanecem sem previsão de inauguração; ou o conjunto habitacional Canto da Serra, destinado a receber 2.920 famílias de baixa renda, em Imperatriz (MA), iniciado em 2013 e atualmente abandonado.

Em comum a todas essas obras, problemas de gestão, de licenciamento ambiental, de desapropriação ou de falhas na licitação, bem como as centenas de milhões de reais que já foram gastos ou surrupiados sem que tais projetos revertessem, enfim, em prol da população.

Mesmo com os tribunais de contas e toda uma legislação que, em tese, deveria fiscalizar eficazmente as safadezas administrativas, parece desanimadora e insolúvel a prática de desvios milionários de verbas públicas. Essa ganância desumana precisa e deve ser reprimida como merece! Sem isso, teremos muitos outros maus exemplos, a impunidade presente e o povo a ver navios.

