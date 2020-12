Só escova com creme dental não são suficientes

Você costuma usar o fio dental? Com qual frequência? Estas são algumas das perguntas que faço aos meus pacientes mesmo já tendo uma ideia da resposta.

Este produto até hoje ainda é considerado secundário, entretanto, a partir de hoje, você não o verá mais dessa forma! Quando utilizamos apenas a escova e o creme dental mesmo que de forma correta e frequente, não estamos limpando totalmente os dentes e podemos sim desenvolver problemas de gengiva e a tão temida cárie.

A nossa escova não alcança todas as faces dos dentes, ela não consegue entrar e limpar entre eles e esse é exatamente o papel do fio dental. Além da remoção de restos alimentares, ele ainda higieniza as proximais dos dentes, então o seu uso diário é obrigatório e fundamental.

Recebo com frequência pacientes com uma boa escovação, mas basta um exame clínico mais detalhado para se deparar com um pontinho escuro entre os dentes e é aí que a cárie está escondida. Sem contar que ela ainda é traiçoeira, se aproveita desse espaço mais escondido e acaba afetando dois dentes de uma só vez.

Na maioria dos casos o paciente só percebe após a pior parte, que é a de algum sintoma como a dor, e assim já estará em um estágio avançado da doença, precisando intervir de forma mais urgente. Quando está em uma fase mais inicial, basta remover a cárie e restaurar, agora se já estiver muito avançado, o dente pode até necessitar de um tratamento de canal, então quanto mais cedo procurar um profissional, melhor!

Agora que você sabe da importância desse produto, acrescente em sua rotina, utilize diariamente em todos dentes no período da noite, de preferência antes da sua última escovação.

Escolha um fio macio, tenha cuidado para não machucar a sua gengiva e não esqueça de visitar regulamente o seu dentista. Lembre-se de que a prevenção é sempre o melhor caminho e é esse cuidado diário que faz com que os dentes sejam sempre bonitos e saudáveis.

Otelino Filho Braga

Dentista