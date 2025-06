Só 20% de vagas para mulheres na política

Está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado o PLP 112/2021. Uma das propostas do novo código eleitoral do relator senador Marcelo Castro (MDB-PI) é a reserva de 20% das cadeiras nos legislativos para as mulheres. Pois bem, na Câmara dos Deputados o percentual de 20% representaria, em números absolutos, uma bancada de 103 mulheres.

Atualmente, está em vigor a Lei 9.504/97, que determina que os partidos devem preencher, no mínimo, 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo nas eleições proporcionais. Se mantida atual cota de 30% nas candidaturas femininas, a projeção para que o Brasil apresente uma representação paritária na Câmara dos Deputados é de 73 anos, tendo como referência a evolução histórica no período de 1998 a 2022, com 29 (5,6%) deputadas eleitas em 1998 e 91 (17,7%) em 2022, de um total de 513 cadeiras para o cargo de deputado federal. Ou seja, se permanecer a taxa de crescimento de 9,4/eleição, o Brasil somente alcançará a paridade de gênero em 2098.

À luz do modelo estatístico citado, é possível avaliar o projeto do novo Código Eleitoral, PLP 112/2021. Em uma projeção objetiva, considerando as condições políticas atuais e se for mantida a taxa de crescimento de 9,4/eleição já existente, na eleição de 2030 já se alcançaria 103 mulheres na Câmara dos Deputados. Dessa forma, o que causa perplexidade no PLP 112/2021 com a previsão de reserva de 20% de cadeiras nos legislativos é propor o que fatalmente já teremos daqui a apenas duas eleições com a cota de gênero de 30% no registro de candidaturas.

Mas afinal, qual foi o embasamento estatístico utilizado para a escolha desse número mágico de 20%? e qual a projeção para se alcançar a paridade de gênero se esse percentual for adotado?

Acredito que o mais viável seria constar no PLP 112/2021 medidas como paridade no registro de candidaturas; paridade de gênero nos Três Poderes; e mudança do Sistema Eleitoral para adotar lista fechada com paridade de gênero. Assim haveria, de fato, aumento da participação feminina na política e, em decorrência, seria assegurado às mulheres a diversidade e eficácia democrática.

Orleanes Cavalcanti é advogada