SNE: mais ação, menos admiração!

Legenda: Davi Marreiro é professor da rede público de ensino em Fortaleza Foto: Arquivo pessoal

Na última quinta-feira (11) a Comissão de Educação do Senado Federal aprovou por unanimidade o Projeto de Lei Complementar PLP 235/2019, que cria o Sistema Nacional de Educação (SNE). Segundo a agência de comunicação do Senado “a matéria segue agora para decisão final em Plenário em regime de urgência e, caso aprovada, será enviada para análise na Câmara dos Deputados.” Embora desta vez sua aprovação pareça algo desmedidamente inadiável, essa Lei Complementar já foi prevista há mais de 30 anos. Sendo mais exato, o quinto inciso e o parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal já estipulou que uma Lei complementar deveria definir normas para as políticas e ações educacionais com a cooperação simultânea entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Por consequência, ao longo dos anos diferentes proposições legislativas buscaram a consolidação desse novo sistema, porém, como neste país as ações são raras, e as admirações petrificam, infelizmente os planos foram adiados. Vejamos mais alguns dos tentames que sinalizam o SNE: Emenda Constitucional 59/09; Lei 13.005/14; PLP 25/ 19; PLP 47/2019; PLP 216/ 19.

Ademais, reforçando esse característico perfil de “nossas” procrastinações, José Fernandes de Lima (2021), conselheiro da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, relembra que os pioneiros da educação, em 1932, já defendiam essa conciliação político-administrativa como forma de garantir o caráter nacional de um sistema educacional unificado.

Conforme o professor, um SNE é uma “união intencional dos entes federados com o estabelecimento de regras claras que definam as tarefas e obrigações de cada participante.” Segundo Arnóbio Marques, ex-secretário nacional do Ministério da Educação, nessa pandemia percebemos a importância do trabalho articulado do Sistema Único de Saúde (SUS), contudo, quando olhamos para educação, no mínimo, os prejuízos foram infindos. Resumidamente, no caso da educação precisamos urgentemente de um “Sistema de sistemas”, uma unidade que pressupõe multiplicidade. Por fim, suplicamos: movam-se! Ó bustos inertes dessa vaidosa estatuária política!

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.