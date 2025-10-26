Diário do Nordeste
Slow living redefine o novo morar

Escrito por
Aristarco Sobreira producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Aristarco Sobreira é engenheiro
Aristarco Sobreira é engenheiro

Em meio ao ritmo acelerado das grandes cidades, o slow living, movimento que convida à pausa, ganha cada vez mais força nas áreas urbanas. Mais do que desacelerar, o slow living trata-se de uma filosofia de vida que privilegia escolhas conscientes, o equilíbrio entre compromissos pessoais e profissionais e a valorização do tempo como bem mais precioso. Dentro desse pensamento, a forma de morar se transforma, refletindo um novo olhar sobre como as pessoas desejam se relacionar com a urbe e com o espaço em que vivem.

Intimamente ligado ao urbanismo contemporâneo, slow living é um conceito no qual cidades e bairros oferecem infraestrutura completa, segurança e praticidade, criando condições para uma vida mais integrada, onde é possível resolver demandas cotidianas com caminhadas curtas e aproveitar espaços de lazer próximos de casa. A caminhabilidade, a gentileza urbana e a vitalidade das ruas ganham relevância, dando um novo significado para a experiência que é viver nos centros urbanos.

Em Fortaleza, o Meireles é um exemplo claro desse conceito aplicado à vida real. O bairro reúne os melhores restaurantes da região, cafés, praças, áreas de convivência e acesso facilitado a serviços essenciais. Essa atmosfera cosmopolita, somada à proximidade com o mar e ao dinamismo cultural, transforma a região em um polo que favorece o bem-estar e traduz, com naturalidade, a filosofia do slow living. Ter a possibilidade de caminhar até um jantar especial, desfrutar de atividades ao ar livre ou simplesmente contemplar o movimento das ruas são experiências que simbolizam esse novo modo de morar.

A qualidade de vida, nesse cenário, passa a ser o verdadeiro sinônimo de luxo, pois estar próximo do que importa, ganhar tempo para si e conviver em espaços que equilibram privacidade e conexão com a cidade torna-se mais valioso do que qualquer ostentação. O lar, nessa nova forma de viver, deixa de ser apenas um espaço físico e passa a ser uma extensão da vida urbana, um convite à contemplação, à convivência e à arte de viver bem.

