Sistema Penitenciário: o policial penal e a falta de valorização no ambiente laboral

A falta de reconhecimento e valorização dos policiais penais pode ser enxergada como problema significativo que afeta não apenas os servidores públicos estaduais que desempenham essas atividades, mas também o funcionamento adequado do setor em que estão inseridos. Talvez estejamos diante de várias razões pelas quais os policiais penais não são respeitados pelo Poder Público, contudo, nada justifica a carência de políticas de valorização. A falta de regulamentação adequada pode ser o principal fator utilizado pelos gestores, visto que não há uma legislação específica que estabelece os direitos dessa categoria. Nesse caso, nos resta buscar respaldo jurídico com intuito de haver maior proteção na manutenção do efetivo, das folgas e da dignidade salarial.

Não é justo desmembrar um grupo diante de uma importante reivindicação relacionada ao pagamento de horas extras, pois todos desempenham um papel fundamental, contribuindo de maneira única para o funcionamento e o progresso de uma comunidade carcerária de paz. Direcionar bonificação somente para trabalhadores que estão à frente das atividades de ressocialização é o mesmo que desprezar as demais ações laborais que controlam as adversidades vivenciadas em presídios.

Claro que estamos cientes que certas profissões podem ser estigmatizadas pela sociedade, resultando em uma falta de valorização por parte dos governos. Este cenário se torna previsível quando fatos contraditórios são explorados por mídias alternativas sem o devido acompanhamento. Basta um simples vídeo, por exemplo, ser publicado em grupos de WhatsApp para se formar uma tempestade, logo teremos uma categoria apontada de forma negativa ou associada a preconceitos e estereótipos.

A falta de conscientização por parte de instituições representativas pode contribuir no processo de retaliação, afinal, todos merecem uma defesa. Desta forma, surgem os desafios enfrentados quando os cidadãos não entendem a importância do trabalho realizado por policiais penais, a segunda profissão mais perigosa do mundo e a primeira mais estressante, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Mesmo nessas condições, o restabelecimento da ordem nos presídios é um bom reflexo para o Estado. Creio que estejamos honrando nossa farda na garantia de uma sociedade mais tranquila frustrando fugas, apreendendo celulares, chips e outros objetos ilícitos.

Por fim, é importante ressaltar a valorização profissional dos policiais penais, para que todos sejam reconhecidos independente do enquadramento, a fim de promover um ambiente de trabalho motivador e isonômico. Por conseguinte, sem dúvida alguma, haverá maior empenho e equilíbrio para todas as funções possibilitando o reconhecimento e a valorização laboral, ações fundamentais para a construção de um serviço público justo e equitativo.

Luis Carlos Lima é policial penal